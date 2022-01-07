AK Parti seçmenine ağız dolusu küfürler savuran İYİ Partili Ahmet Erhan Göçmez yakalandı!

İYİ Parti Dilovası Demirciler Köyü Mahalle Başkanı Ahmet Erhan Göçmez'in, AK Parti seçmenine küfürler savurduğu videosu sosyal medya ve siyasi gündeminde deprem etkisi yaratmıştı. Geçtiğimiz gün AK Parti Dilovası ilçe teşkilatından yapılan açıklamada, İYİ Partili Göçmez için yakalama kararı çıkarıldığı bildirilmişti. Demirciler Mahalle Başkanı'nın, 7 Aralık 2022 tarihinde yakalandığı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Aracında seyir halinde ilerlediği esnada, cep telefonu kamerasıyla kendini kayda alarak konuşmaya başlayan İYİ Partili Göçmez, "Yani bu AK Parti'ye oy verenin, AK Parti diye bir partiyi savunanın ben ta a... a... soyunu sopunu sülalesini s.... Burada yakınım uzağım hiç fark etmez. İsteyen istediği yerde paylaşabilir. Ben Kocaeli, Dilovası, Demirciler Köyü'nde yaşıyorum. Böyle bir k..lik, böyle bir vatan düşmanlığı, böyle bir o... ç..luğu yok. Kimse bana AK Parti demesin..." ifadelerini kullanarak, AK Parti seçmenine ağız dolusu küfürler savurmuş, ülkenin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Olayların ardından, AK Parti Dilovası ilçe teşkilatından yapılan açıklamada İYİ Partili küfürbaz Göçmez için,"İkametgahında bulunmadığı ve yakalanması için çalışma başlatıldığı" ifadeleri yer almıştı.