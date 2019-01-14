Ak Parti Söğütlü Belediyesi Başkan Adayı Koray Oktay Özten kimdir, Aslen nereli, kaç yaşında?
AK Parti’nin Söğütlü Belediye Başkan adayı Koray Oktay Özten oldu. Peki Söğütlü belediye başkan adayı Koray Oktay Özten kimdir, aslen nereli soruları merak ediliyor. İşte Koray Oktay Özten'ın biyografisi
AK Parti, Söğütlü belediye başkan adayı Koray Oktay Özten kimdir, aslen nereli soruları merak ediliyor. İşte Koray Oktay Özten'ın biyografisi
KORAY OKTAY ÖZTEN KİMDİR?
AK Parti Söğütlü Belediye Başkan Adayı Koray Oktay Özten, 1967’de İstanbul´da dünyaya gelmiştir.
Ökten, ilköğrenimini Söğütlü’de, orta öğrenimi Adapazarı’nda bitirdi. Dicle Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik bölümünde başladığı yüksek öğrenimine 2. sınıfta yatay geçişle Osmangazi Üniversitesi´nde noktaladı.
Yüksek Lisans eğitimini “Yerel Yönetimlerde Eğitim ve Yerelleşme” konulu tezi hazırlayarak Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Yönetimi ve Denetimi bölümünde bitirdi.
1996’da Sinop´ta başladığı öğretmenlik hayatına 1999 yılında Söğütlü Gündoğan İlköğretim Okulu Müdür Yardımcısı, 2004 yılında Söğütlü Utrecht İlköğretim Okulu müdürü olarak devam etti.
2 Eylül 2008 tarihinde Sakarya’da Erenler İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak atanmıştır.
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