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  3. AK Parti Sözcüsü Çelik’ten CHPli Altay’a sert tepki: "Milletimiz katliam siyasetine geçit vermez"

AK Parti Sözcüsü Çelik’ten CHPli Altay’a sert tepki: "Milletimiz katliam siyasetine geçit vermez"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın sözlerine ilişkin açıklama yaptı. Çelik "Siz Menderes'in sonu diye tehdit edin, biz milli irade diyerek dimdik karşınızdayız" tepki gösterdi.

AK Parti Sözcüsü Çelik’ten CHPli Altay’a sert tepki: "Milletimiz katliam siyasetine geçit vermez"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'a sert tepki açıklaması geldi. Çelik CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın bir televizyon programındaki bazı sözlerine tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Çelik konuya dair açıklamalarda bulundu.

"ELİNİZDEN GELENİ ARDINIZA KOYMAYIN"

Çelik, "Milli iradeyi ölümle tehdit edenlere meydan okuyoruz. Elinizden geleni ardınıza koymayın! Cumhurbaşkanımızı " Menderes'in sonu" ile tehdit edenlere diyoruz ki, buyrun gelin, biz burdayız. Siz "Menderes'in sonu" diye tehdit edin, biz milli irade diyerek dimdik karşınızdayız" ifadelerini kullandı. Çelik sözlerinin devamında "Bu ülkede milli iradeye sadece katledilmeyi layık gören zihniyet hala diri. O kadar büyük acılardan sonra hala değişmiyorlar. “Menderes’in sonu”nu vadediyorlar milli iradeye. Ama milletimiz bu katliam siyasetine geçit vermez. Millet egemenliğine bir daha asla göz dikemezler." açıklamasını yaptı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

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