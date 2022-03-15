AK Parti Sözcüsü Çelik'ten flaş açıklama: Güvenlik krizi olduğunda Türkiye'yi hatırlıyorlar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde düzenlenen kahvaltı programı kapsamında milletvekilleriyle bir araya geldi. Kahvaltı sonrası kameraların karşısına geçen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Dün kutladığımız Tıp Bayramı dolayısı ile sağlık çalışanlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Pandemi dönemin sağlık çalışanlarımızın fedakarlığı dolayısı ile örnek bir tablo ortaya çıktı. Sağlık çalışanlarına cumhurbaşkanımızın müjdeleri oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız sağlıkta şiddetle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Şiddet ve mali düzenlemelerle ilgili açıklamalar ve bunların emeklilere de yansıması son derece önemlidir.

Ukrayna savaşında birtakım değerlerin ne kadar kırılgan olduğu görüldü. Demokrasinin zedelenmesinde sadece belli devletlerin buna karşı çıkmasının ne kadar tehlikeli olduğu ortaya çıkmıştır. Bir kere daha görüldü ki dünyada herkes güvende değilse hiç kimse güvende değildir.

"TÜRKİYE TARİH BOYUNCA GÜÇLÜ BİR AVRUPA DEVLETİ OLMUŞTUR"

Kırım işgal edildiğinde küresel bir dayanışma olsaydı bugün Ukrayna’daki tablo olmayacaktı. Kuşkusuz Ukrayna’dan ayrılan insanlara kapıların açılmasını takdirle karşılıyoruz. Başka bir renkten insanlar ölümler kaçtığı zaman neden Akdeniz’in sularında ölüme terkediliyor, bunun üzerinde durmak gerekiyor.

Şunun unutulmaması gerekiyor Türkiye tarih boyunca güçlü bir Avrupa devleti olmuştur. Bu ancak kriz zamanlarında ortaya çıkıyor. Macron hiç haddi olmamasına rağmen NATO’nun varlığını sorguluyordu. Bugün NATO’nun doğu kanadını güçlendirmeliyiz diyor. NATO'nun varlığını sorgulayan Macron gerçekle yüzleşti. Güvenlik krizi olduğunda Türkiye'yi hatırlıyorlar.

"TÜRKİYE'NİN KRİZ ZAMANLARINDA HERKESİN GÜVENEBİLECEĞİ BİR ÜLKE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI"

Kurulması gereken diplomasi masasını Türkiye kurdu. Türkiye'nin bölge ve dünya gücü olarak kriz zamanlarında herkesin güvenebileceği bir ülke olduğu ortaya çıkmıştır.

Barış umudu varsa en büyük katkıyı Türkiye yapacak. Montrö hassasiyeti herkes tarafından takdir görmektedir.

"MİÇOTAKİS'İN TÜRKİYE ZİYARETİ ÖNEMLİ BİR ZİYARETTİR"

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in ziyareti önemli bir ziyarettir. Ortaya çıkan gerilimi azaltmak için önemli bir fırsat doğmuştur. Diplomasi ve hakkaniyetle sorunların çözülmesi için bunun bir başlangıç olmasını diliyoruz.

KILIÇDAROĞLU'NUN DİYARBAKIR ZİYARETİ

Annelerin ayağına gitmek yerine anneleri ayağına çağırmak son derece yanlıştır. En büyük demokrasi mücadelesi teröre karşı verilmektedir. Demokratım diyen kişinin teröre karşı duruşunu ortaya koyması gerekir. Annelerin teröre karşı duruşuna niçin saygı gösterilmiyor. Annelerimize hürmetlerimizi iletiyoruz.