AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'sözde cumhurbaşkanı' ifadelerine tepki!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında sarf ettiği 'sözde cumhurbaşkanı' sözleri eleştirildi. Çelik paylaşımında,

"Cumhurbaşkanımıza “sözde Cumhurbaşkanı” demek, MİLLİ İRADE DÜŞMANI muhtıra siyasetidir, sivil darbe zihniyetidir .

Şimdi sivil siyasete saygı duyması gerekenler Cumhurbaşkanımıza “sözde Cumhurbaşkanı” diyerek “MUHTIRA SİYASETİ” yapıyorlar. Türkiye, siyasete verilen muhtıralardan kurtuldu ama bu millet düşmanı muhtıra siyasetinden kurtulamadı.

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun 'sözde cumhurbaşkanı' sözlerine yanıt!

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Cumurbaşkanımıza “sözde Cumhurbaşkanı” diyen kişinin konumu ve sözü yok hükmündedir. Her kesimden yapılan sağduyulu uyarılara rağmen Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanımıza “ sözde Cumhurbaşkanı demeye devam ediyor. Kendini yok hükmüne sokmuştur." ifadelerini kullandı.