AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik gündemi değerlendirdi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamadan satır başları:

"Türkiye sonuna kadar Azerbaycan'ın yanında olacaktır. Soruna çözüm bulmak isteyenlerin ilk olarak Ermenistan'ı bu işgalden vazgeçirmesi gerekiyor. Azerbaycan'ın yaptığı şey bir vatan savunmasıdır Ermenistan'ınki ise saldırganlıktan ibarettir.

Bizim yaptığımız kendi mavi vatanımızdaki bölgelerde bu araştırmaları yapmak, hak ve menfaatlerimizi korumak ile ilgilidir. Yunanistan sahada fiili durum yaratmaktan vazgeçerse müzakerelere kapımız her zaman açıktır.

Macron "uyardım" gibi cümleler kuruyor bu cümlelerin hiçbiri doğru değildir. Macron Cumhurbaşkanımıza hiçbir şekilde o cümleleri kurmamıştır, kuramaz. Kafasında bir senaryo yazıyor ve Cumhurbaşkanımızla görüşmelerini bir propaganda gibi kullanmaya çalışıyor.

Yunanistan eğer sahada fiili üstünlük yaratmak gibi bir durumdan vazgeçerse her zaman müzakere yolu açıktır.

Avrupa'da artan İslamofobi faşizmin yeni bir türüdür. Öğretmene yapılan eylem de üzücüdür fakat Macron'un karikatürleri kamu binalarının duvarlarına yansıtması provakasyon ve kışkırtmadır. Bunun fikir özgürlüğüyle ilgisi yoktur.

Kılıçdaroğlu'nun hanımefendi (Emine Erdoğan) ile ilgili kullandığı üslup son derece yakışıksızdır.

Herkesin sağlığı hepimiz için kıymetli; lütfen maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyalım."

AYRINTILAR GELECEK...