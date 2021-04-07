AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP'li Faik Öztrak'ın sözlerine sert tepki!

Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Faik Öztrak'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili sözlerinin ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabında paylaşımda bulunarak Öztrak'a yanıt verdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



"Dikkatli bir üslupla, siyasi akılla konuşuyoruz. Her türlü saygısızlıklarına makul bir dille cevap vermeye çalışıyoruz. Ama akıl ve izan bunları tamamen terketti. Siyasi akıl bitince küfür etmeye başlıyorlar.

En büyük namussuzluk, siyasetin namusunu tehdit eden her türlü darbe girişimine ve muhtıraya destek vermektir. Tarih boyunca ve bugün her türlü milli irade düşmanlığına hizmet etmektir.



En büyük arsızlık, 1960’tan bu yana milli iradenin namusuna silah doğrultanlara yardım ve yataklık yapan bir siyasi tarihten utanmamaktır.



En büyük namussuzluk geçmişteki Yassıada’yı aynen bugünde canlandırma teşebbüsüdür.



En büyük namussuzluk kendi partileri adına “iktidarı canlı yayında yargılayacağız” diye vahşet çağrısı yapılırken üç maymunu oynamaktır...



En büyük arsızlık, “iktidarı seçimle ya da seçimsiz” göndermekten bahseden mensuplarının demokrasi düşmanı çağrılarına susarak destek vermektir.



En büyük saygısızlık milletin seçtiği Cumhurbaşkanını muhalefet diliyle değil düşmanca ve Yassıada diliyle hedef almaktır.



En büyük akılsızlık, aynaya bakarak konuşurken, başkasına konuştuğunu zannetmektir.



15 Temmuz gecesi kim direndi, kim kaçtı herkes gördü. Direnen ve mücadele eden lider bizim liderimizdi. Kaçanın adresi ise sizin genel merkezinizde."