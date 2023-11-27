AK Parti temayül yoklaması yapıldı, Murat Kaya'ya teşkilatlardan büyük ilgi

AK Parti 31 Mart 2024 yerel seçim hazırlıkları hızla sürerken aday belirleme çalışmalarının önemli bir aşaması geride kalarak aday adayları teşkilat mensuplarının oylarına sunuldu, İstanbul İl başkanlığında yapılan oylamada Pendik Belediye Başkan A. Adayı Murat Kaya Teşkilat mensuplarının büyük ilgisi gözlerden kaçmadı.

Pendik AK Parti teşkilatı temayül yoklamasına büyük ilgi gösterdi. Belediye Başkanı Ahmet Cin, İlçe Başkanı Özer Sarıkaya, Belediye Başkan Aday Adayları, meclis üyeleri, Ana Kademe Yönetim Kurulu Üyeleri, Kadın Kolları ve Gençlik Kolları yöneticileri temayülde tercih ettikleri aday adayına oy kullandılar.

MURAT KAYAYA TEŞKİLATLARDAN YOĞUN İLGİ

Pendik'ten belediye başkanı adayı olmak için 6 isim başvuruda bulundu. Murat Kaya, Süleyman Pergel, Nurettin Beşinci, Ekrem Yıldırım, Av.Ramazan Öztürk ve Sait Urulu Pendik'ten aday adayı olan isimler.

Elektronik ortamda yapılan temayülün sonuçları AK Parti Genel Merkezi'ndeki sisteme kaydedildi. Sonuçlarla ilgili bir bilgi henüz mevcut değil.

Pendik Belediye Başkan Aday Adayı Murat Kaya, " Hayırlı olsun. Teşkilat mensuplarımız oylarını kullandılar. Şahsımıza gösterilen teveccühten dolayı hepsine teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.