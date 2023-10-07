AK Parti'de büyük gün 4. olağan kongresi başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, delege kartını aldı

AK Parti'nin 4'üncü Olağanüstü Büyük Kongresi bugün (7 Ekim) gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ın yerel seçimlere dair önemli mesajlar vermesi beklenen kongrede, parti yönetimi de yeniden belirlenecek.

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AK Parti'de büyük gün 4. olağan kongresi başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, delege kartını aldı

AK Parti'nin 4. Olağanüstü Büyük Kongresi bugün saat 10.00'da Ankara Spor Salonu'nda başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli mesajlar vereceği kongrede birlik ve beraberlik duygusu ön planda.

AK Parti'yi yerel seçimlere taşıyacak isimler belli olacak

AK Parti MKYK'sının yenilenmesinin beklendiği kongrede slogan olarak "Türkiye Yüzyılı İçin Hep Yeni Hep İleri" ve "Cumhuriyet'in Yüz Akı Türkiye'nin Ortak Aklı" cümleleri seçildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DELEGE KARTINI ALDI

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi delege kartını aldı. AK Parti Genel Merkezi'nde kongre kartını teslim alan Erdoğan, "hayırlı olsun" temennisinde bulundu.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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