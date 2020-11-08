AK Parti'den Berat Albayrak'a 'Geri dön' çağrısı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albaytak, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden yayımladığı bir metin ile istifa ettiğini duyurdu. Sağlık sorunları nedeniyle bu kararı verdiğini belirten Albayrakîn paylaşımı hakkında resmi bir açıklama henüz gelmemişken AK Partili isimlerden Berat Albayrak'a destek yağdı.

AK Parti'den istifaya ilişkin ilk tepki Grup Başkanvekili Mehmet Muş'tan gelirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istifayı kabul etmemesini dileyen Muş, attığı twitte şu ifadeleri kullandı:

"Bakanımız Sayın Berat Albayrak çok zor bir süreçte görev üstlendi. Kendi ayakları üzerinde duran milli bir ekonomi için önemli adımlar attı. Özverili çalışmalarına bizzat şahidiz. Cumhurbaşkanımızın da tensipleriyle görevinin başında devam etmesini temenni ediyoruz."

Bakanımız Sayın Berat Albayrak çok zor bir süreçte görev üstlendi.



Kendi ayakları üzerinde duran milli bir ekonomi için önemli adımlar attı.



Özverili çalışmalarına bizzat şahidiz.



Cumhurbaşkanımızın da tensipleriyle görevinin başında devam etmesini temenni ediyoruz. — Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) November 8, 2020

"TAKDİR CUMHURBAŞKANIMIZA AİTTİR"

AK Partili Şamil Tayyar ise bu kararın Berat Albayrak'a ait olmadığı ihtimali üzerinde durarak paylaşımın siber saldırı sonucu yapılmış olabileceğini belirtti ve "İstifa mı siber saldırı mı? Cevapları bilmeden yapılacak yorumlar sağlıklı olmaz. Berat Albayrak bakanımızın gayretini biliyoruz, görevinin devamını dileriz. Elbette takdir Cumhurbaşkanımıza aittir." şeklinde konuştu.

İstifa mı siber saldırı mı?



Cevapları bilmeden yapılacak yorumlar sağlıklı olmaz.



Berat Albayrak bakanımızın gayretini biliyoruz, görevinin devamını dileriz.



Elbette takdir Cumhurbaşkanımıza aittir. — Şamil Tayyar (@samiltayyar27) November 8, 2020

"KABUL EDİLMEYECEĞİNİ UMUYORUM"

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan ise Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Berat Albayrak yerli, milli olarak enerjide yaptıklarını ancak anlayanlar, ekonomide de ülkemizin 2023 hedeflerime ulaşması için sayısız hizmeti hayata geçirdiğini göremezler. İstifanın kabul edilmeyeceğini ümit ediyorum" dedi.

"ALBAYRAK, KUTLU DAVAMIZIN VAZGEÇİLMEZİ"

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin ise yine Twitter'dan, "Bizim davamız kardeşlik davasıdır. Ülkemizi muasır medeniyetlerin üzerine çıkarmak için ailesinden fedakarlık ederek gece gündüz demeden ter döken Berat Albayrak kutlu davamızın vazgeçilmezidir" açıklamasında bulundu.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN TAKDİRİNDE"

AK Parti Ankara milletvekili Naci Bostancı, "Sn. Berat Albayrak bakanımız şahsen açıklama yapmadan mevcut haberler üzerinden değerlendirme yapmak doğru olmaz. Yıllardır bu ülkeye, milletimize fedakarca yaptığı hizmetleri biliyor ve aynı şekilde devamını diliyoruz. Konu her bakımdan Cumhurbaşkanımızın takdirindedir" dedi.

BERAT ALBAYRAK...

5 SENEDEN BERİ ÜLKESİ İÇİN BÜYÜK ATILIMLARA İMZA ATAN BİRİSİ...



İSTİFASINA ÜZÜLDÜM...#BeratAlbayrakYanındayız — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) November 8, 2020

"İSTİFASINA ÜZÜLDÜM"

Ankara Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Melih Gökçek ise Twitter kişisel hesabından yaptığı paylaşımda, "Berat Albayrak... 5 seneden beri ülkesi için büyük atılımlara imza atan birisi... İstifasına üzüldüm..." ifadelerini kullandı.