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AK Parti'den çarpıcı asgari ücret açıklaması! Asgari ücrette olası ikinci zam gelecek mi?

Asgari ücrette olası ikinci zamla ilgili AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Gerekirse müdahale yapmaktan çekinmeyiz." dedi.

AK Parti'den çarpıcı asgari ücret açıklaması! Asgari ücrette olası ikinci zam gelecek mi?

Asgari ücrete zamla ilgili AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, çarpıcı açılamalarda bulundu.

Kanal 7 ekranlarında soruları yanıtlayan AK Partili Dağ, "İlgili bakanlıklarımız şu anda takip ediyor, gelen verilere göre zaten Temmuz ayında memurlarla ilgili bir gündem var, asgari ücretle ilgili Aralık ayında konuşuluyor. Ama gerekirse müdahale yapmaktan çekinmeyiz." diye konuştu.

AK Parti'den çarpıcı asgari ücret açıklaması! Asgari ücrette olası ikinci zam gelecek mi?

Ekonomi ile ilgili konuşan Dağ, "Enflasyonun altına kimseyi ezdirmeyeceğiz dedik ve ezdirmedik. Yüzde 30-40 zamlarla bunu ortaya koyduk." dedi.

AK Parti'den çarpıcı asgari ücret açıklaması! Asgari ücrette olası ikinci zam gelecek mi?

'ASGARİ ÜCRETE İKİNCİ ZAM'

"Burada özellikle ticari hayata baktığımızda hareketlilik devam ediyor." diyen Dağ, "Sabit gelirliler konusunda hamleler yapmamız lazım. Asgari ücretle ilgili bir irade ortaya koyduğunuz herkes kendi çalışanlarına bir artış koymuş oluyor ve insanların alım gücünü bir seviyede tutmaya çalışıyoruz. İlgili bakanlıklarımız şu anda takip ediyor, gelen verilere göre zaten Temmuz ayında memurlarla ilgili bir gündem var, asgari ücretle ilgili Aralık ayında konuşuluyor. Ama gerekirse müdahale yapmaktan çekinmeyiz." ifadelerini kullandı.

AK Parti'den çarpıcı asgari ücret açıklaması! Asgari ücrette olası ikinci zam gelecek mi?

ENFLASYON DÜZ BİR ÇİZGİYE ULAŞACAK

Enflasyon rakamlarına da değinen Dağ, "Enflasyon Haziran ayından sonra düz bir çizgiye ulaşacak ve Kasım ayından sonra düşmeye başlayacak." şeklinde konuştu.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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