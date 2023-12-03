AK Parti'den CHP yandaşı Şaban Sevinç'in yayınladığı ankete çok sert tepki geldi! 'Çöp anketlere itibar etmeyin'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Türkiye'nin hiçbir yerinde herhangi bir belediye başkanlığı için isim vererek anket yapmadıklarını bildirdi.

AK Parti'den anket açıklaması: Açıkça bir operasyon

"ÇÖP ANKETLERE İTİBAR ETMEYİN"

CHP yandaşı Şaban Sevinç'in ODA TV kaynaklı paylaştığı algı operasyonu ankete AK Parti'den tepki geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı AR-GE ve Eğitim Başkanı ve Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Biz, henüz AK Parti olarak Türkiye’nin hiçbir yerinde herhangi bir belediye başkanlığı için isim vererek anket yapmadık. AK Parti adını kullanarak açık operasyon ve manipülasyon yapan kişilere ve çöp anketlere itibar edilmemesi dileğiyle kamuoyunun bilgisine sunulur" ifadelerine yer verdi.