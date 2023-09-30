AK Parti'den İsveç'in başkenti Stocolm'de Cumhur Başkanı Erdoğan'a yapılan çirkin saldırıya çok sert tepki geldi Son zamanlarda Avrupa ülkeleri başta İsveç olmak üzere Kur'an-ı kerim, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik çok çirkin eylemlerde bulunulmaya başlandı. son olarak İsveç'in Stockholm'de Türkiye büyük elçiliği yakınında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik yapılan çirkin eyleme AK Parti'den çok sert bir tepki geldi.