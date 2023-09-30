AK Parti'den İsveç'in başkenti Stocolm'de Cumhur Başkanı Erdoğan'a yapılan çirkin saldırıya çok sert tepki geldi

Son zamanlarda Avrupa ülkeleri başta İsveç olmak üzere Kur'an-ı kerim, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik çok çirkin eylemlerde bulunulmaya başlandı. son olarak İsveç'in Stockholm'de Türkiye büyük elçiliği yakınında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik yapılan çirkin eyleme AK Parti'den çok sert bir tepki geldi.

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AK Parti'den İsveç'in başkenti Stocolm'de Cumhur Başkanı Erdoğan'a yapılan çirkin saldırıya çok sert tepki geldi 1

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik İsveç'in başkenti Stockholm'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik gerçekleştirilen eyleme izin verilmesine sosyal medyadan açıklama yaparak tepki gösterdi. Çelik: "Cumhurbaşkanımızı hedef alan çirkin saldırıyı lanetliyoruz." dedi.

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AK Parti'den İsveç'in başkenti Stocolm'de Cumhur Başkanı Erdoğan'a yapılan çirkin saldırıya çok sert tepki geldi
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