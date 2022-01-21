AK Parti'den kripto para yasası için açıklama! Kapsamı netleşiyor: Yasaklayıcı değil, vatandaşın mağduriyetini önleyici olacak

Kripto varlık sıralamasında Avrupa'da birinci olan Türkiye, dünyada ise 4.sırada yer alıyor. Özellikle kripto varlık alan kişi sayısı günden güne artış gösterirken Thodex skandalının ardından mağduriyetlerin yaşanmaması için AK Parti harekete geçti.

AK PARTİ, BİNANCE TÜRKİYE YETKİLİLERİ İLE GÖRÜŞTÜ

Bu kapsamda çalışmaları süren düzenleme için AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, TBMM'de Binance'nin Türkiye Genel Müdürü Mücahit Dönmez ve beraberindeki heyetle görüştü.

Basına kapalı yapılan görüşmenin ardından Binance Türkiye'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeleri kullanılmıştı:

" Binance TR ekibi olarak, AK Parti Grup Başkan Vekili Sn. Mustafa Elitaş ve değerli çalışma arkadaşlarıyla kripto varlıklara ilişkin olası düzenleme çalışmalarına katkı sunmak ve bu konuda her türlü desteğe hazır olduğumuzu belirtmek amacıyla bir araya geldik.

Görüşmede, olası düzenleme hakkında dünyadan en iyi uygulama örneklerine dayanan düzenleme önerilerimizi sunma ve bunları istişare etme fırsatı bulduğumuz için çok mutluyuz.

Bizleri kabul eden Sn. Mustafa Elitaş ve ekibine misafirperverlikleri için teşekkürlerimizi sunar; kripto varlıklara ilişkin düzenlemenin, ekosistemi büyütmesi ve güçlendirmesini temenni eder ve bu konuda üzerimize düşen her türlü sorumluluğu almaya hazır olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız”

DÜZENLEMENİN ÇERÇEVESİ

Söz konusu kripto para düzenlemesinin çerçevesi hakkında bilgi veren AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, yasaklayıcı bir düzenleme yapmak istemediklerini dile getirerek," Yapmak istediğimiz düzenleyici bir yasal düzenlemeyi ortaya çıkarmak. Bizim amacımız, piyasaya giren insanların, burada yatırım yapmak isteyen insanların, belli bir birikimini kripto varlıklarda değerlendirmeye çalışan insanların mağdur edilmesini önleyici bir yasal düzenleme" ifadelerini kullandı.

"BİZ FARKLI PAYDAŞLARI DİNLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Elitaş, kripto varlık düzenlemesi ile vatandaşlardan yüzde 40 oranında vergi alınacağına ilişkin haberlerin doğru olmadığını belirterek, düzenleme ile amaçlarını oluşan mağduriyetleri tespit ederek genel çerçeve bir yasa olduğunu ifade etti. Mustafa Elitaş, yasa için birikim sahiplerini ve bu konuda fikir beyan edenleri dinleyerek ne tür bir yasal düzenleme olacağını netleştirdiklerini belirterek şunları kaydetti:

"Bütün fikirler aynı değil. Her gelen grup, fikirlerini farklı farklı beyan ediyor. Biz farklı paydaşları dinlemeye devam edeceğiz. TBMM olarak bizim görevimiz; bu isteklerin bir bileşkesini oluşturup, bir kişiyi, grubu yüzde 100 tatmin etmek yerine, büyük bir çoğunluğu makul bileşende bir araya getirmek."

"MAĞDURİYETLERİ GİDERMEK AMACIYLA BU YASAL DÜZENLEMEYİ HAZIRLIYORUZ"

Adana'da kripto para borsasında 450 bin TL kaybettikten sonra hayatına son veren bir vatandaşın olduğuna dikkat çekerek," Bu tür mağduriyetleri gidermek, varsa teknik sorunları çözmek amacıyla bu yasal düzenlemeyi hazırlıyoruz. İnşallah bu durumların yaşanmaması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz" dedi.

YATIRIM YAPARKEN MANİPÜLASYON ÖNERİSİ

Vatandaşlara kripto varlıklar konusunda uyarıda bulunan Elitaş, "Vatandaşlarımızdan manipülasyona açık, reklamların, yanıltıcı bilgilerin veya birilerinin körükleyerek fiyatlarını bir anda yüzde 10- 20’lerle, hatta günde yüzde 100'ün üzerinde artışlara kanarak yanlış yapmamalarını öneriyoruz." diye konuştu.

"VATANDAŞIN LEHİNE BİR DÜZENLEME OLMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Vatandaşlara dikkatli olmalarını tavsiye eden Elitaş, "Mağduriyeti önleyici, piyasayı düzenleyici, tıkayıcı değil, tamamen vatandaşın lehine bir düzenleme olması için çalışıyoruz. Bu kripto varlıkların alım satımı var olan bir gerçek. Bu gerçeğin önüne geçemezsiniz. Ama ortada bir boşluk olduğu da bir gerçek. O boşluğu düzeltmek için gayret gösteriyoruz" açıklamasında bulundu.

TASLAK İLGİLİ KURUMLARA SUNULACAK

Elitaş kripto varlık borsalarının temsilcileriyle görüştükten sonra oluşturulacak olan taslağı ilgili kurumlarla görüşeceklerini belirterek, "Önce Hazine ve Maliye Bakanlığı, arkasından Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu gibi kuruluşlarla paylaşıp, taslağı net hale getirip, kanun haline getirmeye çalışacağız." dedi.

"SON SÖZÜ TBMM'E VERECEK"

Taslak için birkaç kurumun çalıştığının bilgisini veren Elitaş," Var olan taslağın kanun olarak görülmesini doğru bulmuyoruz. Son sözü, son şeklini TBMM verecek. Çünkü biz zaten ortaya bir taslak koymak için paydaşlarla görüşüyoruz" şeklinde konuştu.