AK Parti'den son yılların en kapsamlı çalışması: Bakanlıklara talimat verildi! Asgari ücret, emekli maaşları, Emeklilikte Yaşa Takılanlar ve çiftçiler için destek...

Pandeminin yaşattığı zorluklarla vatandaşların sorunları artarken gelen talepleri dinleyen hükümet harekete geçti. Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre dar gelirli vatandaşlar ve dezavantajlı grupların durumu hakkında çalışma yapılması için bakanlıklara talimat verildiği kaydedildi.

Buna göre enflasyon ve zamlarla alım gücü iyice düşen asgari ücret, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT), döviz kurlarında yaşanan artış nedeniyle maliyetleri artan çiftçilerin desteklenmesine kadar 5 çalışma yapılacak. Yeni yılda sonuçlarının görülmesi beklenen çalışmalarda maliyet hesapları, yapılan çalışmanın hayata geçirilmesini etkileyecek. Kabine üyelerine sunulacak olan çalışmaların masaya yatırılmasının ardından uygunluk durumuna göre talimat verilecek.

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunda Çalışma Bakanlığı’nda çalışmaların başlayacağı iddia edilirken mağduriyetlerin giderilmesi için bir kereye mahsus olmak üzere sigorta prim gün sayısını doldurup, emekli olmak için gerekli yaş süresini bekleyenler için, bir düzenleme tartışılıyor.

Bekleme süresini 2-3 yıl düşürmeyi amaçlayan plana göre, prim gün sayısını tamamlayanlar veya şu anda emekli olmak için 56 yaşını bekleyenlere 2-3 yıllık bir avantaj sağlanacak. Çalışmayla ilgili olarak maliyet analizi yapılacağı, kaç kişinin yararlanacağı ve sonuçlarıyla ilgili değerlendirmelerin yapılıp kabineye sunulması beklentiler arasında.

3600 EK GÖSTERGE

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in hayata geçirileceğini ısrarla belirttiği 3600 ek göstergenin de bu kapsamda ele alınabileceği ifade ediliyor.

ASGARİ ÜCRET VE EMEKLİ MAAŞLARI

TÜRK-İŞ verilerine göre 3 bin liranın üzerine çıkan yoksulluk sınırının şuan altında bulunan asgari ücretin artırılması için çalışmalar yapıldığı iddia ediliyor.

En düşük emekli maaşının 1500 TL olduğu Türkiye'de bu rakamın da iyileştirilmesi için çalışma yapılabileceği ifade ediliyor. Bu iki konuda rutin olarak belirlenen oranların dışına çıkılabileceği öne sürülüyor.

Emekli maaşlarına belli bir oranda seyyanen zam yapılması, asgari ücretin açıklanan enflasyon rakamları üzerinde hesaplanması gibi önerilerin değerlendirileceği ifade ediliyor. Bütün bu ön çalışmalar, kaynak yaratmaya ve maliyet hesaplarına göre hayata geçirilecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TALİMAT VERDİ, ÇALIŞMA BAŞLADI

Çalışma kararı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kurmaylarıyla yaptığı toplantılarda, özellikle dezavantajlı kesimlere yönelik yeni adımların atılması gerektiği üzerinde yapılan değerlendirmelerden sonra alındı. Konu başlıklarının bu toplantılarda belirlenerek, ilgili bakanlara ön çalışma yapmaları talimatı verildiği belirtildi.

ÇİFTÇİLERE DESTEK GÜNDEMDE

Toplantılarda, ayrıca, çiftçilerin girdi maliyetlerinin düşürülmesi, mazot, gübre ve tohum destekleri ile ilgili yeni adımlar atılmasının da gündeme geldiği öğrenildi.

ÇALIŞMALAR SEÇİM ÖNCESİ GÜNDEME GELECEK

AK Parti kurmayları tarafından zaman zaman iyileştirmeler yönünde yapılan açıklamalar, muhalefet partileri tarafından erken seçim hazırlıkları olarak değerlendiriliyor. İktidar partisi kurmayları ise bu tür hazırlıkların zaman alacağı, bir yıllık süreye yayılabileceğini belirtiyorlar. Çalışmalar, normal seçim öncesinde gündeme gelmiş olacak.