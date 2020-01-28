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AK Parti'den tek taraflı 'Yüzyılın Anlaşması'na tepki

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'e ilişkin açıklamasına, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş yayımladığı Türkçe, İngilizce ve Arapça mesajla tepki gösterdi.

AK Parti'den tek taraflı 'Yüzyılın Anlaşması'na tepki

 AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile birlikte Washington'da açıkladığı tek taraflı 'Yüzyılın Anlaşması' planına tepki gösterdi.

Numan Kurtulmuş sosyal medya hesabında konu ile ilgili paylaşımda bulundu. 

Kurtulmuş, Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak paylaştığı mesajda şu ifadeyi kullandı:

"Hayır Trump! Kudüs; İslam dünyasının kalbi ve Filistin Devletinin başkentidir" 

İşte AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un paylaşımları:



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