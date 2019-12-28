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AK Parti'den vekillerine Libya tezkeresi için talimat

AK Parti Grup Başkanlığından , milletvekillerine bilgilendirme metni gönderildi. Milletvekillerine gönderilen metinde,TBMM'ye gelmesi beklenen Libya Tezkeresi'nin görüşmeleri için Genel Kurul'da bulunmaları uyarısı yapıldı.

AK Parti'den vekillerine Libya tezkeresi için talimat

AK Parti Grup Başkanlığından milletvekillerine gönderilen metinde şu ifadelere yer verildi:

"Libya ile yürütülen müzakereler çerçevesinde gündemdeki Libya Tezkeresi'nin 30 Aralık 2019 Pazartesi günü Meclis'e gelmesi muhtemel olup; görüşmelerini yapmak üzere Genel Kurul'un 2 Ocak 2020 Perşembe günü saat 14.00'de toplanması söz konusu olabilir. Bu nedenle; tüm milletvekillerimizin programlarını buna göre yapmaları ve belirlenecek gün ve saatte Genel Kurul'da bulunmaları hususunda hazırlıklı olmalarını rica ederiz" ifadeleri kullanıldı.

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