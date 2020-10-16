AK Parti'den yeni istihdam paketini TBMM'ye sundu! Vergi ve SGK borçları silinecek mi?

Son dakika haberi... AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş,"Vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılmasıyla ilgili bir çalışmamız var. Tamamladığımızda kanun teklifinin görüşmeleri sırasında Plan ve Bütçe Komisyonuna sunacağız." dedi.

Mehmet Muş, "Gündemimizde erken seçim yok" dedi.

Ayrıntılar gelecek...