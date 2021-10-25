AK Parti eski ilçe Başkanı Rüstem Kabil'in acı günü!

2014 -2020 yılları arasında iki dönem AK Parti ilçe başkanlığı görevinde bulunan Pendik siyasetinin önemli simalarından Rüstem Kabil'in annesi Şerife Kabil yaşamını yitirdi.

Bir süredir hastanede gördüğü tedavi sonrası, tedavisine evde devam edilen 71 yaşındaki Şerife Kabil'in bugün akşam saatlerinde hayata gözlerini yumduğu öğrenildi.

Merhumenin naaşı 26 Ekim Salı günü sahil caminden ikindi namazı müteakibi kılınacak cenaze namazı sonrası Tavşantepe aile mezarlığına defnedilecek.

Bölge Gündem Gazetesi ve haber sitesi olarak merhumeye Allah’tan rahmet diliyor, başta Rüstem Kabil olmak üzere tüm aileye başsağlığı ve sabırlar diliyoruz