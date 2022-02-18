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  3. AK Partili Alpay Özalan, ne Tarkan'a ne de muhalefete acıdı, verdi veriştirdi! "Umudu Tarkan olan muhalefet, kümes bile yönetemez"

AK Partili Alpay Özalan, ne Tarkan'a ne de muhalefete acıdı, verdi veriştirdi! "Umudu Tarkan olan muhalefet, kümes bile yönetemez"

Sosyal medyada infiale neden olan Tarkan Geççek şarkısı, siyasilerin de kulağına gitti. Muhalefet şarkı sözlerine el ovuştururken AK Partili Alpay Özalan'dan şarkı, şarkıcı ve muhalefete tepki geldi. "Zavallılar" diyen Özalan, ne muhalefete ne de Tarkan'a acımadı.

AK Partili Alpay Özalan, ne Tarkan'a ne de muhalefete acıdı, verdi veriştirdi! "Umudu Tarkan olan muhalefet, kümes bile yönetemez"

Geçtiğimiz gün milyonların beklediği ancak, bestesi ve sözleriyle hayal kırıklığı yaşatan Tarkan Geççek şarkısı, sosyal medyanın olduğu gibi siyasilerin de gündemine bomba gibi düştü. Klip CHP reklamlarına benzetilirken, şarkı sözlerindeki detayların iktidarı hedef aldığı iddia edildi. Bunun üzerine muhalefet  el ovuştururken AK Partili Özalan'dan şarkıya, şarkıcıya ve muhalefete sert tepki geldi.

AK Partili Alpay Özalan, ne Tarkan'a ne de muhalefete acıdı, verdi veriştirdi! Umudu Tarkan olan muhalefet, kümes bile yönetemez

"KÜMES BİLE YÖNETEMEZ"

Tarkan'ın yeni şarkısı gündemde deprem etkisi yaratırken, siyasiler arasında gerginliklere de sebep oldu. Şarkıdaki benzetmeyi fırsat bilen muhalefet, sosyal medya hesaplarında sözlerini paylaşamaya başladı. AK Partili Alpay Özalan ise el ovuşturanlara , "Hiçbir projeleri yok, programları yok. Trolleşmiş bir şarkıcıyla avunuyorlar. Umudu Tarkan olan bir muhalefet, kümes bile yönetemez. Utanmadan devleti yönetmeye talip oluyorlar." şeklinde tepki gösterdi.

AK Partili Alpay Özalan, ne Tarkan'a ne de muhalefete acıdı, verdi veriştirdi! Umudu Tarkan olan muhalefet, kümes bile yönetemez

Bölge Gündem Editör Ekibi
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