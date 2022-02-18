AK Partili Alpay Özalan, ne Tarkan'a ne de muhalefete acıdı, verdi veriştirdi! "Umudu Tarkan olan muhalefet, kümes bile yönetemez"

Geçtiğimiz gün milyonların beklediği ancak, bestesi ve sözleriyle hayal kırıklığı yaşatan Tarkan Geççek şarkısı, sosyal medyanın olduğu gibi siyasilerin de gündemine bomba gibi düştü. Klip CHP reklamlarına benzetilirken, şarkı sözlerindeki detayların iktidarı hedef aldığı iddia edildi. Bunun üzerine muhalefet el ovuştururken AK Partili Özalan'dan şarkıya, şarkıcıya ve muhalefete sert tepki geldi.

"KÜMES BİLE YÖNETEMEZ"

Tarkan'ın yeni şarkısı gündemde deprem etkisi yaratırken, siyasiler arasında gerginliklere de sebep oldu. Şarkıdaki benzetmeyi fırsat bilen muhalefet, sosyal medya hesaplarında sözlerini paylaşamaya başladı. AK Partili Alpay Özalan ise el ovuşturanlara , "Hiçbir projeleri yok, programları yok. Trolleşmiş bir şarkıcıyla avunuyorlar. Umudu Tarkan olan bir muhalefet, kümes bile yönetemez. Utanmadan devleti yönetmeye talip oluyorlar." şeklinde tepki gösterdi.