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  3. AK Parti’li belediye başkanı koronaya yakalandı

AK Parti’li belediye başkanı koronaya yakalandı

Koronavirüs vakaları her geçen gün artmaya devam ederken bir belediye başkanı daha koronavirüse (Kovid-19) yakalandı. Test yaptıran Denizli'nin Beyağaç Belediye Başkanı AK Parti'li Mustafa Akçay'ın sonucu pozitif çıktı.

AK Parti’li belediye başkanı koronaya yakalandı

Denizli'nin Beyağaç İlçesi'nin AK Parti'li Belediye Başkanı Mustafa Akçay koronavirüse yakalandı. Başkan Akçay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada evde karantinaya girdiğini belirtti.
 
Akçay yaptığı açıklamada, "Değerli dostlar ve hemşehrilerim, 14 Eylül 2020 Pazartesi günü Tavas Devlet Hastanesi'nde yaptırmış olduğum Covid-19 testi pozitif çıkmıştır.

Bu nedenle tedavi sürecimi evimde karantina altında geçireceğim.

Allah'ın izniyle en kısa sürede sağlığıma kavuşarak, sizlerle birlikte olmayı ümit ediyorum. Sağlıklı günler dilerim" mesajını paylaştı.

AK Parti’li belediye başkanı koronaya yakalandı

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