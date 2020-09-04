Abdulkadir Aydın kimdir? | Abdulkadir Aydın neden tutuklandı?

Bugün sabah saatlerinde Ankara’da tutuklanan AK Partili Horasan Belediye Başkanı Abdulkadir Aydın, cezaevine kondu. Abdulkadir Aydın'ın seçim öncesi ticaret yaptığı Ankara’da 7 sene önce açılan bir dava sebebiyle aldığı 9 yıl cezanın Yargıtay tarafından onanması sonrası tutuklandığı belirtildi.

Horasan Belediye Başkanı Abdulkadir Aydın, Ankara Açık Ceza ve İnfaz Kurumu’na teslim edildiği açıklandı.

ABDULKADİR AYDIN KİMDİR?

AbdUlkadir Aydın, 22 Temmuz 1961'de Erzurum İli Horasan İlçesi Aras nahiyesinde doğdu.

İlkokul tahsilini Horasan İnkılap İlkokulunda, ortaokul tahsilini Aras Ortaokulunda, lise tahsilini de Horasan Lisesinde tamamladı.1981 tarihinde vatani görevine başladı.

1983 yılında kendisine ait şirkette iş hayatına başlayan Aydın, 2014 yerel seçimlerde Horasan Belediye Başkan adayı oldu ve seçimi kazanarak yeni görevine başladı.

Evli ve iki çocuk babasıdır.