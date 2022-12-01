AK Parti'li Çakır: Kılıçdaroğlu'na sesleniyorum: Ne zaman milli olup gerçekten milletimiz için çalışacaksın?

AK Parti'li Milletvekili Burhan Çakır, TBMM'sinde düzenlediği basın toplantısında Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek "Ne zaman milli olup gerçekten milletimiz için çalışacaksın? Teröristlere, HDP'ye itibar kazandırmaktan ne zaman vazgeçeceksin? diye seslendi.

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AK Parti'li Çakır: Kılıçdaroğlu'na sesleniyorum: Ne zaman milli olup gerçekten milletimiz için çalışacaksın?

AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, Jeremy Rifkin'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olmasını eleştirdi.

Çakır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 3 Aralık'ta "vizyon belgesi" açıklayacağını anımsattı.

VİZONTELE" FİLMİNE ATIF YAPTI

"Vizontele" filmine atıf yapan Çakır, "Orada TRT'nin yayın akışı kesildiği zaman televizyonlarda karıncalanma olurdu. TV izleyenler de 'karıncaların filmi devam ediyor' derdi. Dolayısıyla altılı masanın ve Kılıçdaroğlu'nun tam da bununla özdeşleştiğine şahit oluyoruz." dedi.

NE ZAMAN MİLLİ OLACAKSIN

Her fırsatta Türkiye'yi düşmanlarına şikayet etmeyi ve karalamayı muhalefet sanan zihniyetin tek vizyonunun "karanlık, güçsüz Türkiye" olduğunu savunan Çakır, "Kılıçdaroğlu'na sesleniyorum: Ne zaman milli olup gerçekten milletimiz için çalışacaksın? Teröristlere, HDP'ye itibar kazandırmaktan ne zaman vazgeçeceksin? Malum, Kılıçdaroğlu, Angela Merkel'in eski danışmanını kendine danışman olarak atadı. Türkiye'de adam kalmadı şimdi de Türkiye düşmanlarının danışmanlarıyla yol yürümeye devam ediyor." diye konuştu.

KAYNAK: AA

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