AK Partili Erkan Kandemir: Seçimleri kazanamazsak 21 yıllık kazanımlarımızı kaybederiz

AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, AK Parti Pendik İlçe Teşkilatı tarafından organize edilen kahvaltılı bir toplantıda Pendikli kanaat önderleri, STK temsilcileri ve iş insanlarıyla buluştu.

YAYINLAMA
Google News
AK Partili Erkan Kandemir: Seçimleri kazanamazsak 21 yıllık kazanımlarımızı kaybederiz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir’in, 5 Mayıs Cuma günü gerçekleşen Pendikli kanaat önderleri, STK temsilcileri ve iş insanlarıyla buluşmasına, AK Parti İstanbul Milletvekili Erol Kaya, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, AK Parti Pendik İlçe Başkanı Ali Şirin, AK Parti İstanbul Milletvekili Adayları Rüstem Kabil, Murat Açık, Umut Arman Sonay, Muhammet Enes Savaş, Ayşegül Esra Atik ile birlikle çok sayıda Pendikli kanaat önderleri, STK temsilcileri ve iş insanları katıldı.

Ali Şirin, “14 Mayıs’ta Türkiye Yüzyılı İçin Zafer Kazanacağız”

AK Parti Milletvekili adaylarının tek tek söz alarak kısa birer selamlama konuşması yaptıkları programda konuşan İlçe Başkanı Ali Şirin, “14 Mayıs’ta devletimiz ve milletimiz için çok önemli bir seçime gidiyoruz. Biz Türkiye Yüzyılını çok önemsiyoruz. Türkiye yüzyılını çok iyi idrak etmek ve anlatmak zorundayız. Türkiye Yüzyılıyla lider ülke olma bilinci kazandık. İnşallah 14 Mayısta Türkiye Yüzyılı için milletimizde, devletimizde başarılı olacak.14 Mayısta AK Parti Zafer kazanacak ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı yeniden Cumhurbaşkanı yapacağız” Şeklinde konuştu.

010501-344925220-135689362823516-1803499363685430881-n.jpg

Ahmet Cin, “Zafere En Güçlü Desteği Pendik Verecek”

Kısa bir selamlama konuşması yapan Belediye Başkanı Ahmet Cin de, “14 Mayıs’ta Sayın Cumhurbaşkanımız için ve onun lider kadroları için çok büyük bir zafer kazanacağız. Türkiye yüzyılı için Pendik’ten bu zafere büyük bir destek vereceğiz.” Dedi.

Erol Kaya, “Sizin desteğiniz yetmez, Çevrenizden de Destek Sağlayın”

Daha sonra söz alan milletvekili Erol Kaya da seçimlerin önemine vurgu yaptığı konuşmasında “Böylesi önemli bir seçimde sizlerin desteğini bekliyoruz ama sadece sizlerin destek vermesi yetmez. Sizlerden aileniz, komşularınız ve çevrenizdeki herkesten de destek sağlamanızı bekliyoruz.” İfadesinde bulundu.

010537-img-0376.jpg

Erkan Kandemir, “21 Yıllık kazanımlarımız için Pendik’ten Destek İstiyoruz”

Son olarak söz alan program konuğu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir de 14 Mayıs seçimlerinin ülkemiz, milletimiz ve Türkiye Yüzyılı hedefimiz için önemine vurgu yaptığı konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için Pendiklilerden destek isteyerek, “Bu seçimler gerçekten çok önemli. Cumhurbaşkanımız ve onun lider kadroları işbaşında olamazsa ülkemizi, 21 yıllık kazanımlarımızı kaybetme durumundayız.” Dedi.

“Bu millet 14 Mayısta yeniden Erdoğan, Yeniden AK Parti Diyecek”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hikayesi'nin Türkiye'nin hikayesi olduğunu ifade ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdaoğan'ın kararlılığı ile Türkiye'nin bu gün Karadeniz başta olmak üzere Gabar Dağı'ndan petrol çıkartıldığını sözlerine ekleyen Kandemir, “Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın karşısında bulunan muhalefet dış güçler tarafından kontrol ediliyor. TOGG’, TCG Anadolu Gemisi, İHA ve SİHA projeleri bu milletin, kim başa gelirse gelsin bu çalışmaları yok sayamaz. Bu ülkeye bu güne kadar hiçbir faydaları dokunmayan CHP ve türevleri yaptıkları açıklamalarda şimdiden bunları söyleyebiliyorlarsa, iktidar gücünü eline aldıklarında ülkeyi ne hale getirirler, ne kadar geriye götürürler siz düşünün. Ancak bu millet, buna asla izin vermeyecek 14 Mayıs’ta yeniden Recep Tayyip Erdoğan diyecek, yeniden AK Parti diyecek.” Şeklinde konuştu.

kaynak: yenises34

0
1
0
0
0
1
1
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Erkan Gül’e MÜSİAD’ta yeni görev!
Erkan Gül’e MÜSİAD’ta yeni görev!
Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı Teknofest'te: Artık Türkiye milli ürünleri dünyayı ihraç eden bir duruma gelmiştir!"
Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı Teknofest'te: Artık Türkiye milli ürünleri dünyayı ihraç eden bir duruma gelmiştir!"
AK Parti Pendik gençlik yürüyüşünde gövde gösterisi yaptı
AK Parti Pendik gençlik yürüyüşünde gövde gösterisi yaptı
Murat şahin'in geleneksel iftarına mahalleliden yoğun ilgi, Çınardere evladını bağrına bastı
Murat şahin'in geleneksel iftarına mahalleliden yoğun ilgi, Çınardere evladını bağrına bastı
Son Haberler
Yalı Çapkını Oyuncusu Gülçin Santırcıoğlu İtiraf Etti! Dizideki Gibi Değilim! Sade Bir Hayatım Var
Yalı Çapkını Oyuncusu Gülçin Santırcıoğlu İtiraf Etti! Dizideki Gibi Değilim! Sade Bir Hayatım Var
HDP milletvekili ve DBP eş genel başkanı Saliha Aydeniz'den küstah sözler: " İmralı'nın kapısını parça parça edeceğiz tecrite son vereceğiz"
HDP milletvekili ve DBP eş genel başkanı Saliha Aydeniz'den küstah sözler: " İmralı'nın kapısını parça parça edeceğiz tecrite son vereceğiz"
Ev Hanımlarına İŞKUR’dan İş Fırsatı! 5 Bin Ödeme Yapılacak! Başvuran Herkes Yararlanacak
Ev Hanımlarına İŞKUR’dan İş Fırsatı! 5 Bin Ödeme Yapılacak! Başvuran Herkes Yararlanacak
AK Partili Erkan Kandemir: Seçimleri kazanamazsak 21 yıllık kazanımlarımızı kaybederiz
AK Partili Erkan Kandemir: Seçimleri kazanamazsak 21 yıllık kazanımlarımızı kaybederiz
Bir 23 nisan klasiği: Pendik Balkanlar Koleji ilkokulu öğrencileri kaymakam oldu
Bir 23 nisan klasiği: Pendik Balkanlar Koleji ilkokulu öğrencileri kaymakam oldu
Pendik Kızılay çadırında Ramazan boyunca 2000 kişiye iftar
Pendik Kızılay çadırında Ramazan boyunca 2000 kişiye iftar
Çok Okunanlar
İşte CHP gençliği! Kadıköy'de CHP'ye oy vereceğini söyleyen gençlerle yapılan röportaj tepki topladı
İşte CHP gençliği! Kadıköy'de CHP'ye oy vereceğini söyleyen gençlerle yapılan röportaj tepki topladı
Ali Babacan, 251 şehidin katili FETÖ elebaşına "sayın" dedi! Tepkiler çığ gibi
Ali Babacan, 251 şehidin katili FETÖ elebaşına "sayın" dedi! Tepkiler çığ gibi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP bot Partisidir, Seçim sosyal medyada trol ordularıyla değil, sandıkta milletle kazanılır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP bot Partisidir, Seçim sosyal medyada trol ordularıyla değil, sandıkta milletle kazanılır
Haftasonu Döviz Kurunda Son Durum! 6 Mayıs 2023: Anlık ABD doları, Euro, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın! Kaç TL?
Haftasonu Döviz Kurunda Son Durum! 6 Mayıs 2023: Anlık ABD doları, Euro, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın! Kaç TL?
Pendik siyasetinin genç yıldızı Muhammet Enes Savaş, Ak Parti İstanbul 1. Bölgeden Milletvekili Adayı Oldu
Pendik siyasetinin genç yıldızı Muhammet Enes Savaş, Ak Parti İstanbul 1. Bölgeden Milletvekili Adayı Oldu
MHP'li İş İnsanı Muharrem Kır iftar programı düzenledi
MHP'li İş İnsanı Muharrem Kır iftar programı düzenledi
Yorumlananlar
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yeniden yıllık izne çıktı!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yeniden yıllık izne çıktı!
Şehit ailesine küfür eden İYİ Partili Lütfü Türkkan'a Kocaeli Gebze'de büyük tepki " Vatan haini Lütfü"
Şehit ailesine küfür eden İYİ Partili Lütfü Türkkan'a Kocaeli Gebze'de büyük tepki " Vatan haini Lütfü"
İstanbul'da ilginç olay! Hırsızlık yapıldığı ihbarında bulundu ancak hırsız kendisi çıktı...
İstanbul'da ilginç olay! Hırsızlık yapıldığı ihbarında bulundu ancak hırsız kendisi çıktı...
“Erdoğan gitmeli” diye yazan The Economist dergisine Erdoğan'dan cevap!
“Erdoğan gitmeli” diye yazan The Economist dergisine Erdoğan'dan cevap!