AK Partili Erkan Kandemir: Seçimleri kazanamazsak 21 yıllık kazanımlarımızı kaybederiz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir’in, 5 Mayıs Cuma günü gerçekleşen Pendikli kanaat önderleri, STK temsilcileri ve iş insanlarıyla buluşmasına, AK Parti İstanbul Milletvekili Erol Kaya, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, AK Parti Pendik İlçe Başkanı Ali Şirin, AK Parti İstanbul Milletvekili Adayları Rüstem Kabil, Murat Açık, Umut Arman Sonay, Muhammet Enes Savaş, Ayşegül Esra Atik ile birlikle çok sayıda Pendikli kanaat önderleri, STK temsilcileri ve iş insanları katıldı.

Ali Şirin, “14 Mayıs’ta Türkiye Yüzyılı İçin Zafer Kazanacağız”

AK Parti Milletvekili adaylarının tek tek söz alarak kısa birer selamlama konuşması yaptıkları programda konuşan İlçe Başkanı Ali Şirin, “14 Mayıs’ta devletimiz ve milletimiz için çok önemli bir seçime gidiyoruz. Biz Türkiye Yüzyılını çok önemsiyoruz. Türkiye yüzyılını çok iyi idrak etmek ve anlatmak zorundayız. Türkiye Yüzyılıyla lider ülke olma bilinci kazandık. İnşallah 14 Mayısta Türkiye Yüzyılı için milletimizde, devletimizde başarılı olacak.14 Mayısta AK Parti Zafer kazanacak ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı yeniden Cumhurbaşkanı yapacağız” Şeklinde konuştu.

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Ahmet Cin, “Zafere En Güçlü Desteği Pendik Verecek”

Kısa bir selamlama konuşması yapan Belediye Başkanı Ahmet Cin de, “14 Mayıs’ta Sayın Cumhurbaşkanımız için ve onun lider kadroları için çok büyük bir zafer kazanacağız. Türkiye yüzyılı için Pendik’ten bu zafere büyük bir destek vereceğiz.” Dedi.

Erol Kaya, “Sizin desteğiniz yetmez, Çevrenizden de Destek Sağlayın”

Daha sonra söz alan milletvekili Erol Kaya da seçimlerin önemine vurgu yaptığı konuşmasında “Böylesi önemli bir seçimde sizlerin desteğini bekliyoruz ama sadece sizlerin destek vermesi yetmez. Sizlerden aileniz, komşularınız ve çevrenizdeki herkesten de destek sağlamanızı bekliyoruz.” İfadesinde bulundu.

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Erkan Kandemir, “21 Yıllık kazanımlarımız için Pendik’ten Destek İstiyoruz”

Son olarak söz alan program konuğu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir de 14 Mayıs seçimlerinin ülkemiz, milletimiz ve Türkiye Yüzyılı hedefimiz için önemine vurgu yaptığı konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için Pendiklilerden destek isteyerek, “Bu seçimler gerçekten çok önemli. Cumhurbaşkanımız ve onun lider kadroları işbaşında olamazsa ülkemizi, 21 yıllık kazanımlarımızı kaybetme durumundayız.” Dedi.

“Bu millet 14 Mayısta yeniden Erdoğan, Yeniden AK Parti Diyecek”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hikayesi'nin Türkiye'nin hikayesi olduğunu ifade ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdaoğan'ın kararlılığı ile Türkiye'nin bu gün Karadeniz başta olmak üzere Gabar Dağı'ndan petrol çıkartıldığını sözlerine ekleyen Kandemir, “Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın karşısında bulunan muhalefet dış güçler tarafından kontrol ediliyor. TOGG’, TCG Anadolu Gemisi, İHA ve SİHA projeleri bu milletin, kim başa gelirse gelsin bu çalışmaları yok sayamaz. Bu ülkeye bu güne kadar hiçbir faydaları dokunmayan CHP ve türevleri yaptıkları açıklamalarda şimdiden bunları söyleyebiliyorlarsa, iktidar gücünü eline aldıklarında ülkeyi ne hale getirirler, ne kadar geriye götürürler siz düşünün. Ancak bu millet, buna asla izin vermeyecek 14 Mayıs’ta yeniden Recep Tayyip Erdoğan diyecek, yeniden AK Parti diyecek.” Şeklinde konuştu.

kaynak: yenises34