AK Partili Hamza Dağ, Millet İttifakını yerden yere vurdu: "İktidar olma hayalini kuran bir ittifak bunlar"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Millet İttifakı arasında yaşanan cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarına değinerek dikkat çeken ifadeler kullandı.

Melahat Ersoy
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AK Partili Hamza Dağ, Millet İttifakını yerden yere vurdu: "İktidar olma hayalini kuran bir ittifak bunlar"

İzmir programı kapsamında Selçuk ilçesine gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Şirince Mahallesi'nde ilçe teşkilatı tarafından düzenlenen programda, partililerle bir araya geldi. Daha sonra esnafları ziyaret eden Hamza Dağ, esnaf ziyaretinde bulundu.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Hamza Dağ, her hafta birkaç ilçede olmaya gayret ettiklerini, dün de Kırşehir'de sivil toplum kuruluşları ve esnafla buluştuklarını söyledi.

AK Partili Hamza Dağ, Millet İttifakını yerden yere vurdu: İktidar olma hayalini kuran bir ittifak bunlar

CHP VE İYİ PARTİ ARASINDAKİ KAVGA

Millet İttifakının bileşenleri olan CHP'den Engin Altay ve İYİ Parti'den Yavuz Ağıralioğlu'nun yaşadığı adaylık tartışmasına değinen Dağ, söz konusu durumun "kavgada dahi söylenmeyecek ifadelere ulaştığını" ifade etti.

"BİRBİRLERİNE NE ŞEKİLDE SIFATLAR YÜKLEDİKLERİNİ VE NASIL BAKTIKLARINI ÇOK NET BİR ŞEKİLDE GÖRÜYORUZ"

Muhalefeti eleştiren Dağ, "İktidar olma hayalini kuran bir ittifak bunlar. Daha tünelin ucunda ışık bile görünmeden birbirlerine ne şekilde sıfatlar yüklediklerini ve nasıl baktıklarını çok net bir şekilde görüyoruz. Bırakın bir ülke yönetmeyi bir dernek yönetme durumunda olsalar nasıl bir tabloyla karşı karşıya kalacağımızı milletimiz gayet iyi bir şekilde takip ediyor." dedi.

AK Partili Hamza Dağ, Millet İttifakını yerden yere vurdu: İktidar olma hayalini kuran bir ittifak bunlar

"KAVGADA DAHİ SÖYLENMEYECEK SÖZLERİ İFADE EDEN BİR İTTİFAK ANLAYIŞI VAR"

Cumhur İttifakı ile Millet ittifakını karşılaştıran Dağ şu ifadeleri kullandı: "Bir tarafta 20 yıldır yaptıkları ortada olan bir iktidar ve bir ittifak var. Türkiye Yüzyılı gibi bir vizyonu milletin önüne koymuş bir ittifak. Doğru bir kişi, doğru bir ittifak ve doğru bir siyasi parti var. Diğer tarafta ise Bağımsız Türkiye Partisini ittifaka alıp almayacağını tartışan, bu konuda karar veremeyen ve aynı zamanda adaylık tartışmasında da artık birbirlerine karşı kavgada dahi söylenmeyecek sözleri ifade eden bir ittifak anlayışı var. Milletimiz bunu takip ediyor, milletimizin takdirine bırakıyoruz."

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