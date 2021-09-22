Ak Partili isimleri sahte hesaptan hedef alan eski Savcı'nın duruşması gerçekleştirildi!

Sosyal medya üzerinden açtığı sahte hesapla bazı Ak Partili yetkilileri ve bakanları hedef alan, hakaret eden paylaşımları nedeniyle meslekten ihraç edilen eski Cumhuriyet Savıcısı Özcan Muhammed Gündüz hakkında, 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' ve 'iftira' suçlarından açılan davanın duruşması görüldü. Duruşmaya katılan Özcan Muhammet Gündüz, hakkında yapılan suçlamaları kabul etmedi.

MESLEKTEN İHRAÇ EDİLDİ

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, bahsedilen Twitter hesabının "hohmustesari@gmail.com" adlı mail hesabı ile 2016'nın Ağustos ayında oluşturulduğu ifade edildi. Oluşturulan iddianamede Gündüz hakkında 2 yıldan, 6 yıl 4 aya kadar hapis cezası istendi ve Samsun 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından meslekten ihraç edilen Gündüz'ün ihraç kararında; yaptığı paylaşımların mesleğin şeref, onur ve memuriyet nüfuz ve itibarını bozacak nitelikte olduğu belirtildi.

HESAP İLE TELEFON NUMARASI ENTEGRE ÇIKTI

Yapılan incelemelerde Gündüz'ün kullandığı telefon numarasını '@hohmustesari' isimli hesapla entegre edildiği belirlendi. Paylaşımlarını gizli cep telefonu ve hat üzerinden yaptığı ortaya çıkan Gündüz'ün, daha sonra hesap hakkında araştırma yapıldığı fark edip hattı kapattığı tespit edildi. Gündüz ifadesinde ise cep telefonunu uzun zamandır kullandığını, çocuğunun suya düşürmesi nedeniyle bozulan telefonun yerine yeni telefon aldığını söyledi. Cep telefonunun içinde sıvı teması olduğuna dair oksitlenmelerin bulunduğu, ana kartın ise kırılarak yerinden söküldüğü tespit edildi.

İDDİALARI KABUL ETMEDİ

Samsun 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşması görülen Özcan Muhammed Gündüz, hakkındaki suçlamaları reddetti. Esas hakkında mütalaasını veren savcı, şüphelinin iftira suçundan yasal unsurlar oluşmadığından dolayı beraatı, kamu görevlisine zincirleme hakaretten ise cezalandırılması talebinde bulundu. Duruşma, 10 Kasım’a ertelendi.