AK Parti'li meclis üyesi trafik kazasında yaşamını yitirdi

AK Parti Ağrı Belediyesi Meclis üyesi Musa Kazım Şahin (39) yönetimindeki plakası henüz belirlenemeyen otomobil, dün gece saat 23.00 sularında Doğubayazıt ilçesinden Ağrı'ya gelirken Suluçem Kavşağı mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada ağır yaralan sürücü Musa Kağızman ve araçta bulunan oğlu Toprak Şahin (18), 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulanslarla Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AK Parti Ağrı Belediyesi Meclis üyesi Musa Kazım Şahin, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti, ağır yaralı Toprak Şahin'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

MUSA KAZIM ŞAHİN KİMDİR?

1981 yılında Diyadin Burgulu köyünde dünyaya geldi.1990 yılında Ağrı iline göçmüş olan bu tarihten itibaren Kurtuluş mahallesinde ikametgah eden Şahin, 2000 yılında ticarete atılan Şahin Şahinler Ltd Şti. kurucusu olan Ağrı ilinde memleket sevdalısı olan şahin şirket bünyesinde bulunan giyim mağazası olan Şahinler ağrı baştan olmak özere çevre ilerde toplam çalıştırmakta olduğu işçi sayısı 220 kişiye iş istidadımı sağlamaktadır.

2015 ve 2017 yıların arasında Şiğhaniler yardımlaşma ve dayanışma derneğinin başkanlık görevini yapmakta olan şahin evli 4 çocuk babasıdır. Şahin 2019 31 marta yapılacak olan yerel seçimlerinde ak parti belediye meclis üyesi olarak müracaatını yaptı