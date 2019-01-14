AK Partili mevcut başkan Münür Şahin aday gösterilmeyince ilçe karıştı

2014 yılında AK Parti'den Osmaneli Belediye Başkanı seçilen Münür Şahin, 31 Mart günü yapılacak yerel seçimler öncesi partisinden aday gösterilmedi. Bu duruma tepki gösteren yüzlerce kişi belediye binası önünde toplandı. “Dik dur eğilme Osmaneli seninle” sloganı atan kalabalığa seslen Şahin "Bizler sizlerle birlikte bu güzel hizmetleri yaparken bir avuç rantçı, çıkarcı, hain bilgi kirliği ile fitne ve fesatla algı oluşturmuş. Bu algılar ne yazık ki aklın mantığın, hizmetin önüne geçmiş. Sonuçta bir dönem daha hizmete devam edeceğimizi düşünürken farklı bir durumlar karşılaştık. Tabii ki partimizin bu kararına saygı duyuyoruz. Ancak bu karar verirken milletin isteğinden ziyade bu algı oluşturan menfaatçi grubun bilgi kirliliğinin etkin olduğunu üzülerek gördük ve sineye çektik." dedi.

MÜNİR ŞAHİN: LİDERİMİZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN DEDİĞİ GİBİ MİLLETİN GÜCÜNÜN ÜZERİNDE HİÇBİR GÜÇ YOKTUR

Sizlerle artık vedaya hazırlanırken, bugün bu sürpriz durumla karşılaştık. Öncelikle destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi milletin gücünün üzerinde hiçbir güç yoktur. Millet ne derse biz hizmetkârlar uymak durumundayız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Allah hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olun” dedi.

MÜNÜR ŞAHİN KİMDİR?

1956 yılı Osmaneli doğumludur. İlk ve orta öğrenimini Osmaneli’de, liseyi Bilecik Ertuğrulgazi Lisesi fen bölümünde tamamladı. Daha sonra Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ne kayıt oldu ve bölümünü birincilikle bitirdi. Yine aynı üniversitede Yüksek Lisans öğrenimini tamamladı.

1976 yılından bu yana iş hayatının içerisinde bulunan Münür ŞAHİN, 21 yıl Koç grubunda üst düzey yöneticilik yaptı. 2001 yılında kendi işini kurmak üzere emekli oldu ve Bilecik’te tek Yeminli Mali Müşavir olarak iş hayatına devam etti. Uluslararası bağımsız denetim yetkisine sahip olan Münür ŞAHİN, Bilecik’te Organize Sanayi Bölgelerinin ve Ticaret ve Sanayi Odası’nın kurumlar vergisinin ilk sırasında yer alan şirketlerin denetim ve danışmanlığını yaptı. Gelir vergisi sıralamalarında her dönemde üst sıralarda yer aldı.

İş hayatının yanı sıra spor faaliyetleri ile de yakından ilgilendi. Uzun yıllar Osmanelispor, Söğütspor, Bilecik İl Karması ve Üniversite takımında aktif olarak futbol oynadı. Osmanelispor’da dokuz yıl kulüp başkanlığı yaptı ve başkanlığı döneminde Osmanelispor’a sekiz yıl şampiyonluk yaşattı. Osmaneli Gençlerbirlği Kulübü ile birlikte ilçede halı saha, idari bina, lokal, çay bahçeleri, saha çimlendirme ve aydınlatma gibi faaliyetler için finansman sağladı. Futbolun yanında tenise de özel bir ilgi duydu.

İşi gereği İtalya, Fransa, Belçika, Hollanda, Almanya, Vatikan ve Suudi Arabistan gibi ülkelerde bulundu. Ayrıca üniversiteler ile her zaman işbirliği içinde bulundu.

30.03.2014 yerel seçimlerinden sonra Belediye Başkanı olarak göreve başlayan Münür ŞAHİN evli ve bir çocuk babasıdır.