AK Partili Numan Kurtulmuş'tan heyecanlandıran asgari ücret açıklaması! "Herkesi tatmin edecek"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 2023 yılında asgari ücrete yapılacak olan zammı için konuştu, altılı masayı proje sunmaması üzerinden eleştirdi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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AK Partili Numan Kurtulmuş'tan heyecanlandıran asgari ücret açıklaması! "Herkesi tatmin edecek"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, TV100 canlı yayınına katıldı. Kanalın Ankara temsilcisi Deniz Gürel'in sorularını yanıtlayan Numan Kurtulmuş gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

AK Partili Numan Kurtulmuş'tan heyecanlandıran asgari ücret açıklaması! Herkesi tatmin edecek

Kurtulmuş, 2023 seçimleri için çalışmalara başladıklarını ifade ederek, "AK Parti bakımından 'seçim startı', seçimin ertesi günü başlar. Bu anlamda hem teşkilatlarımız hem genel merkezimiz hem ilgili birimler itibarıyla fevkalade hazırlıklı olarak bu süreci devam ettiriyoruz. Strateji heyetimiz, Ekim 2021'den beri düzenli olarak toplanmakta, çalışmakta." diye konuştu.

"ONLARIN İHTİYAÇLARINI, TALEPLERİNİ, ŞİKAYETLERİNİ DİNLİYORUZ"

Gittikleri şehirlerde vatandaşların taleplerini ve şikayetlerini dinlediklerini belirten Kurtulmuş şunları söyledi:

"Gittiğimiz şehirlerde vatandaşlarla, sivil toplum kuruluşlarıyla hiç ayırt etmeksizin oturup toplanıyoruz. Onların ihtiyaçlarını, taleplerini, şikayetlerini dinliyoruz. Gördüğümüz manzara şudur. Özellikle karşı taraftaki muhalefet bloku, ortak aday etrafında demiyorum, ortak bir fikir etrafında toparlanamamış olması nedeniyle defalarca bir araya geliyorlar, toplanıyorlar, konuşuyorlar, dağılıyorlar. Vatandaş oradan bir şey çıkmayacağını anlamaya başladı."

AK Partili Numan Kurtulmuş'tan heyecanlandıran asgari ücret açıklaması! Herkesi tatmin edecek

ALTILI MASAYA ZOR SORULAR

Altılı masanın aday belirlemekte zorlandığına dikkat çeken Kurtulmuş, siyasi tutumları nedeniyle bu partileri eleştirerek şunları kaydetti:

"Tayyip Erdoğan'a karşı olmak bir şeydir, AK Parti karşıtı olmak bir şeydir ama her şey değildir. 'Karşıyım...' Peki sen neye taraftarsın? Terörle mücadelede karşı taraftaki partilerin hepsi aynı noktada mıdır? Eğer iktidara gelirlerse, söz gelimi, ekonomi politikalarında uygulayacakları program nedir? Vatandaş bunları bilmiyor. Mavi Vatan'la ilgili 6 artı 1'lik masadaki genel konsensüs nedir? Diyelim ki verdik size ülkenin yönetimini, nasıl yöneteceksiniz? Bunu söyleyecekleri 10 cümleleri yoktur. Vatandaş da bunları görüyor. Zaten aday belirlemekteki zorluk da buradan çıkıyor."

AK Partili Numan Kurtulmuş'tan heyecanlandıran asgari ücret açıklaması! Herkesi tatmin edecek

2023 YILI ASGARİ ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

2023 yılı asgari ücretinin ne kadar olacağı konusunda çeşitli tahminler yapılırken bu konu hakkında sorulan soruya yanıt veren Kurtulmuş şu ifadeleri kullandı:

"Bu yılın sonu, önümüzdeki yılın başında bütün bu fiyat artışları göz önünde bulundurularak vatandaşımızın alım gücünü azaltmayacak ve herkesi tatmin edecek, herkesin 'Bu doğru oldu' diyeceği bir sonuç için çalışmalar yapılacak. Herkesi tatmin edecek önemli bir asgari ücret açıklamasının olacağını söyleyebilirim."

"Asgari ücrete yapılacak zam yine memur zammıyla benzer orantıda mı olur?" sorusuna yanıt veren Kurtulmuş, "Geçen sene öyle oldu, bu sene de doğru olan budur. Böyle bir yükseliş her iki tarafta da olur." dedi.

AK Partili Numan Kurtulmuş'tan heyecanlandıran asgari ücret açıklaması! Herkesi tatmin edecek

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