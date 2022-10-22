AK Partili Özhaseki, 2023 seçimleri için konuştu "Bu seçim dünyanın dört bir tarafındaki mazlum kardeşlerimizin de seçimi"

AK Parti Kayseri İl Başkanlığınca Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı düzenlendi. Kadir Has Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıya AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki de katıldı.

Toplantıda konuşan Mehmet Özhaseki, altılı masanın amacının sadece AK Parti'yi yıkmak olduğunu belirterek “Karşımızda işin garip tarafı görünüşte 6, masanın altında saklananı koyarsanız 7, dışarıdan örgütleri yanına koyarsanız 10 tane grup var" diye konuştu.

"BAKANLIK BÖLÜŞÜMÜNDE HDP'YE HANGİ BAKANLIĞI VERECEKSİNİZ?"

Altılı masanın iki stratejisi olduğunu ifade eden Özhaseki, "Birincisi Recep Tayyip Erdoğan gitsin de ne olursa olsun. AK Parti gitsin de ne olursa olsun. Peki siz ne yapacaksınız? Hangi ekonomik programı uygulayacaksınız? Sosyal olaylara bakışınız nedir? Askeri alanda yapılan yatırımlara ne diyorsunuz? Devam ettirecek misiniz, durduracak mısınız? Bakanlık bölüşümünde HDP’ye hangi bakanlığı vereceksiniz? İçişleri Bakanlığı mı, Milli Savunma mı? Bunları bir konuşsanıza. Hayır, yok. Yıkım ekibi gibi" dedi.

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"11 SENE ÖNCE İŞ BAŞINA GELMİŞ, HER HAFTA ORTALAMA İKİ YALAN SÖYLÜYOR"

Sözlerine devam eden Özhaseki şöyle devam etti: "Yolda görseler birbirlerine selam vermezler. Bir gün olsun birbirinin çayını içmeye hayatta gitmemişlerdir. Hepsinin dünya görüşleri aynı ama motivasyon kaynakları tek. AK Parti gitsin de, ne olursa olsun. Ana muhalefetin başını çektiği grubun ikinci bir strateji daha var. Bütün yaptıklarına bakın, bu ikisini görürsünüz. O da, algı operasyonu ve yalanlar. Nasıl bir genel başkan ki, 11 sene önce iş başına gelmiş. Her hafta ortalama iki yalan söylüyor. Sene de 100 tane yalan eder. 11 sene de bin 100 tane yalan eder. Bir tanesini daha ispatlayamadı.”

"BU SEÇİM AYNI ZAMAN DA KAZANIMLARIMIZIN BERHAVA EDİLMEMESİNİN SEÇİMİ"

Özhaseki 2023 yılında yapılacak seçimlere ilişkin de konuştu. Seçimin Türkiye'nin yanı sıra dünyanın dört bir yanındaki kişileri de etkilediğini ifade eden Özhaseki, “Yaklaşan seçimler var. Hepimiz biliyoruz ki, bu seçim sadece Türkiye’de cumhurbaşkanlığı seçimi değil. Emin olun, dünyanın dört bir tarafındaki mazlum kardeşlerimizin de seçimi. 2 sene önce Bangladeş’e gittim, Myanmar’a gittim. Palalar ile kolları kesilmiş kardeşlerimiz ellerini açıp 'Recep Tayyip Erdoğan' diye orada dua ediyorlardı. Bu seçim onlarında seçimi. Bu seçim aynı zaman da kazanımlarımızın berhava edilmemesinin seçimidir” diye konuştu.

Konuşmaların ardından yeni üye olan partililere rozetleri takıldı. Toplantıya, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız, İsmail Tamer, İsmail Emrah Karayel, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.