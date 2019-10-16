AK Parti'lilerin Hulusi Akar'a tezahüratına karşılık Hulusi Akar'dan gururlandıran cevap

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı "Her Türk asker doğar", "Hulusi baba bizi Suriye'ye götür", "Türkiye seninle gurur duyuyor" sloganlarına Akar, asker selamı ile karşılık verdi.