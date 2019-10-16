AK Parti'lilerin Hulusi Akar'a tezahüratına karşılık Hulusi Akar'dan gururlandıran cevap
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı "Her Türk asker doğar", "Hulusi baba bizi Suriye'ye götür", "Türkiye seninle gurur duyuyor" sloganlarına Akar, asker selamı ile karşılık verdi.
AK Parti Grup Toplantısı'na Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da katıldı. AK Partililer, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı "Her Türk asker doğar", "Hulusi baba bizi Suriye'ye götür", "Türkiye seninle gurur duyuyor" sloganları ile karşıladı. Tezahüratlara karşılık veren Akar, asker selamı verdi.
16 Ekim 2019 Çarşamba 12:36
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