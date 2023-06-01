Ak Parti'nin cami yıktığına dair ortaya atılan iddia Çorum Belediyesi tarafından çürütüldü

Çorum Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Galip Hasan Kuşçuoğlu Vakfı'na ait kaçak yapıyla ilgili olarak, "Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kayıtlarında herhangi bir kaydın olmadığından dolayı bu yapı cami olarak kabul edilmemektedir" ifadelerine yer verildi.

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Ak Parti'nin cami yıktığına dair ortaya atılan iddia Çorum Belediyesi tarafından çürütüldü

Çorum Belediyesi'nin, Prof. Dr. Arif Ersoy Caddesi üzerinde bulunan Galip Hasan Kuşçuoğlu Vakfı'na ait "Galibi Vakfı Külliyesi ve İbadethanesi" adıyla bilinen ve yol genişletme çalışmaları nedeniyle yıkımı gerçekleştirilen yapıyla ilgili olarak yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Yol genişletme çalışmaları kapsamında yapılan imar değişikliği sonucunda yapı, yol ortasında kalmıştır. Yol ortasında kalan mimari de yıkılmıştır. Bu durum, AK Partili belediyenin camiyi yıktığı şeklindeki haberlerin yanlış olduğunu göstermektedir.

Ak Parti'nin cami yıktığına dair ortaya atılan iddia Çorum Belediyesi tarafından çürütüldü

Diyanet İşlerinde Cami olarak gözükmüyor

Çorum İl Müftüsü Muharrem Biçer tarafından Belediye Başkanlığı’na gönderilen yazı şu şekilde:

"İlimiz Kunduzhan Mahallesi'nde bulunan ve Galip Hasan Kuşçuoğlu Vakfı'na ait olan, Prof. Dr. Arif Ersoy Caddesi üzerinde bulunan, imar planında "yol"a isabet eden yapının ilgi yazınız ile Diyanet'e bağlı bir cami vasfında olup olmadığının bildirilmesini talep etmektesiniz. Anılan yerde belirtilen yapının Diyanet İşleri Başkanlığımız kayıtlarında herhangi bir kaydı bulunmadığından cami olarak gözükmemektedir. Bilgilerinize arz ederim.”

Ak Parti'nin cami yıktığına dair ortaya atılan iddia Çorum Belediyesi tarafından çürütüldü

CHP'li vekil algı operasyonu yaptı

CHP milletvekili Mehmet Tahtasız'ın, "CHP iktidar olursa camileri yıkacak' diyorlar. Bunu da her yerde dillendire dillendire vatandaşın kafasını karıştırıyorlar. Ancak sahip çıkan biziz, yıkan onlar." diyerek mahkeme kararı olmasına rağmen cami olarak bile gözükmeyen yapı için sarf ettiği sözler tepki çekti.

Çorum Belediyesinden yıkım kararı

Çorum Belediyesi, Galip Hasan Kuşçuoğlu Vakfı'na ait kaçak yapıyla ilgili bilgilendirme yapmıştır. Yapılan açıklamada, Prof. Dr. Arif Ersoy Caddesi üzerinde bulunan kaçak yapının, Çorum Belediye Meclisi'nin 6 Temmuz 2006 tarihli ve 19 sayılı kararıyla kabul edilen imar planında yer alan Çöplü Mahallesi'nde bulunan parselleri etkilediği belirtilmiştir. Bu parsellerin yol olarak planlandığı ve vakıf tarafından 2011 yılında türbe ve külliye inşa edildiği ifade edilmiştir. Ancak belediye, işaretli yolun açılması için kamulaştırma işlemlerine başladığından vakıf tarafından planın ve uygulamanın iptali için dava açıldığı aktarılmıştır.

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