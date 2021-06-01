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AK Parti'nin Erdoğan'dan sonraki Cumhurbaşkanı adayı için flaş iddia! İşte adı geçen o isim...

Yeniçağ gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu, bugün kaleme aldığı "Erdoğan Cumhurbaşkanı adayı olarak kimi seçer?" başlıklı yazısında çarpıcı iddialar ortaya attı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un ifadesini paylaştığını söyleyen Uğuroğlu, Erdoğan'dan sonra AK Parti başkanı olarak seçilmesi beklenen kişiyi açıkladı.

AK Parti'nin Erdoğan'dan sonraki Cumhurbaşkanı adayı için flaş iddia! İşte adı geçen o isim...

Yeniçağ gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu tarafından bugün kaleme alınan "Erdoğan Cumhurbaşkanı adayı olarak kimi seçer?" başlıklı yazıda, kulisleri sarsacak bir iddia ortaya attı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üçüncü kez Cumhurbaşkanı adayı olamayacağını belirten Uğuroğlu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un konu hakkındaki açıklamalarına yer vererek AK Partililerin gönlündeki Cumhurbaşkanı adayı ismi kaleme aldı. 

'GÜNDEMDEKİ İSİMLER ŞANSINI KAYBETTİ'

Uğuroğlu, "Erdoğan aday olamayacağına göre AK Parti ya da Cumhur İttifakı'nın adayı olarak kimi aday yapar?" sorusunu gündeme getirdiği köşesinde, Berat Albayrak'ın 128 milyar dolar iddiaları nedeniyle AK Parti'nin başına gelecek isim olarak düşünülmediğini, Binali Yıldırım ve Süleyman Soylu'nun ise Sedat Peker'in videoları sebebiyle tepkilere neden olabileceğini açıkladı.

ADI GEÇEN İSİM BELLİ OLDU

"Devlet Bahçeli deseniz o iktidar olmaktan çoktan vazgeçti." ifadesini kullanan Uğuroğlu, AK Parti kulislerinde en çok adı geçen ismin, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu olduğunu kaydetti.

Kulisleri sarsan iddia: AK Parti'nin Erdoğan'dan sonraki Cumhurbaşkanı adayı belli oldu!

"KİMİ ADAY ÇIKARIRSA ÇIKARSIN..."

Bakan Çavuşoğlu'nun gerek Amerika gerek Rusya gerekse Avrupa Birliği ilişkileri açısından önemli bir isim olduğunu belirten Uğuroğlu yazısında, "Ancak gerçeği söylemek gerekirse; Cumhur İttifakı yani AK Parti ve MHP kimi aday çıkartırsa çıkarsın, AK Parti iktidarı kaybedecektir." yorumuna yer verdi.

Kulisleri sarsan iddia: AK Parti'nin Erdoğan'dan sonraki Cumhurbaşkanı adayı belli oldu!

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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