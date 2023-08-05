AK Parti'nin İstanbul belediye başkan adayı kim olacak? Gazeteci Zafer Şahin aday olmaya en yakın 5 ismi açıkladı

CNN Türk canlı yayına katılan gazeteci Zafer Şahin, 2024 yerel seçimlerinde AK Parti'nin İstanbul belediye başkan adayı olması muhtemel 5 ismi açıkladı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul adayı için kapsamlı bir anket çalışması yapılmasını istediği öğrenildi.

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AK Parti'nin İstanbul belediye başkan adayı kim olacak? Gazeteci Zafer Şahin aday olmaya en yakın 5 ismi açıkladı

2024 yerel seçimleri için çalışmalara başlayan AK Parti'de aday adayları şekillenmeye başladı.

İstanbul Büyükşehir adaylığı için adı geçen bazı isimleri, iktidara yakınlığıyla bilinen Milliyet gazetesi yazarı Zafer Şahin aktardı.

Aday olmaya en yakın 5 ismi açıkladı

CNN Türk canlı yayınına konuk olan Şahin, "Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın İstanbul adayı olabileceği söyleniyor. Yine İstanbul'da Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu… Biliyorsunuz ki AK Parti'nin İBB Meclisi'ndeki grup başkanvekili. Eski Çevre Bakanı Murat Kurum da yine adı geçenler arasında ancak enteresan bir biçimde Murat Kurum'un ismi Ankara için de geçiyor" dedi.

Erdoğan kapsamlı bir anket yaptırıyor

AK Parti kulislerinde konuşulanlara göre; işi şansa bırakmak istemeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul adayı için kapsamlı bir anket çalışması yapılmasını istediği öğrenildi.

Özellikle CHP'nin güçlü olduğu ilçelerde vatandaşa ismi İBB adayı olarak geçen vitrindeki isimler sorulacak. Bu anketten elde edilecek sonuç adayın belirlenmesi hususunda önemli bir kriter olacak.

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