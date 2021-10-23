AK Parti'yi eleştirmek isteyen İYİ Partili İbrahim Özkan baltayı taşa vurdu! Heykelleri CHP'li belediyenin yaptığını fark etti, paylaşımı sildi

Türkiye son günlerde, Denizli'nin CHP'li Merkezefendi Belediyesinin koronavirüs salgınında hayatını kaybeden sağlıkçıları anmak, çalışanlara ise moral vermek için Bahçelievler Mahallesi Gülistan Caddesi’nde 9 bin 600 metrekarelik alanda içerisinde oyun alanları, yürüyüş ve koşu yolları ile jimnastik ve fitness aletleri bulunan parka, sağlık personellerini simgeleyen heykeller koydu. Söz konusu heykeller genel olarak vatandaşlar tarafından beğenilmezken sosyal medyada çokça tartışıldı.

PAYLAŞIMINI SİLDİ

Heykelleri eleştirmek isteyen İBB İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan ise sosyal medyada alay konusu oldu. Heykellerin AK Parti tarafından yapıldığını sanan Özkan eleştirmek amaçlı olarak," Milattan önce ve 2021 AKP Türkiye'si" paylaşımında bulundu. Heykelleri CHP'li belediyenin yaptığını fark eden Özkan, daha sonra paylaşımını sildirdi.

"GÜZEL VE MODERN HEYKELLER YAPILMASI GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Merkezefendi Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Yavuz Aki, gazetecilere, sağlıkçıları temsilen yapılan heykellerin biran önce değiştirilmesi gerektiğini belirtti.

Heykellere sosyal medyada tepkiler geldiğini savunan Aki, "Sağlık çalışanlarımız virüse karşı hayatlarını hiçe sayarak mücadele ediyorlar. Onların şefkatini, gülen yüzünü ve samimiyetini temsil eden daha güzel ve modern heykeller yapılması gerektiğini düşünüyorum." dedi.

"BURADA KÖTÜ BİR NİYET YOK VE ARANMAMALIDIR"

Merkezefendi Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Coşkun ise parkın sağlık çalışanlarına saygı için inşa edildiğini belirterek, "Parkın içindeki heykeller sağlık çalışanlarının dünyaya olan faydalarını göstermek için yapıldı. Objeleri belediyemizin kendi personeli tasarladı. Sanat eseri olarak görülmemelidir. Sadece saygı amaçlı yapıldı. Burada kötü bir niyet yok ve aranmamalıdır." diye konuştu.