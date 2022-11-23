Akademisyen yazar Abdullah Şenaslan'ın yazıları kitap oldu!

Şenaslan'ın, “Iskalanmış Meseleler” adıyla yayınlanan 2. kitabı, "kişisel gelişim", "sanat", "din", "gezi notları" ve en önemlisi de tüm bu alanların hepsinde "Gençleri ve Gençliği" anlatmaktadır.

Arka kapak yazısından da anlaşılacağı üzere; "Gençlik, çözüldükçe, küçülerek gruplara ayrıldıkça, birlik ve bütünlüğünü kaybettikçe toplum hayatı da buna paralel olarak şu veya bu tarzda değişir. Buna göre, zaman içinde gençler, çözülmeye ve toplumsal yalnızlıklara, iktisadi ve ahlaki problemlere kaynak olmaktadır.

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Peki gençleri bu durumdan kurtarmak kimin vazifesidir? İşte tüm bu problem ve sorunlara bir çözüm önerisi ve kaynak oluşturması açısından “Iskalanmış Meseleler” çok önemlidir", Şenaslan 2. kitabında da gençleri derinlemesine ele almıştır. Gençlerin bilmediğimiz birçok sokakları kitabından bize gezdiriyor. Kitabı birçok yayınevinden ve online satış platformlarından bulmanız mümkün.