Akaryakıt istasyonları fırsatçılığına soyundular! Zamlı satış yapmak için istasyonu kapattılar

Döviz kurlarında yaşanan artış akaryakıt fiyatlarına da yansıdı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasının (EPGİS) Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, otogaza 45, benzine 52, motorine ise 50 kuruş zam geldiği bildirildi.

Söz konusu zam öncesi araçlarına akaryakıt almak isteyenler istasyonların yolunu tuttu. İstanbul Üsküdar'da ise fırsatçı bir akaryakıt istasyonu bir vatandaşa akaryakıt satmamak için çeşitli bahaneler üretti.

En Son Haber'in haberine göre akaryakıt istasyonu, vardiya değişimini bahane ederek kapılarını kapadı. Deposunu doldurmak için istasyona girmek isteyen vatandaşlardan biri ise o anları telefonuyla kayda aldı.

ZAMMI BEKLİYORLARMIŞ

Söz konusu videoda vatandaşın neden akaryakıt satışı yapılmadığını sorduğu çalışan," Vardiya değişim saati" cevabını verdi. Bunun üzerine vatandaşın," Vardiya değişimi mi? Taksi mi bu? Zammı mı bekliyorsunuz? " ifadelerini kullanmasının ardından çalışan," Evet cevabını" verdi.

Zammın pompa fiyatlara yansımasının üzerine istasyon kapılarını yeniden açarak satışa başladı.