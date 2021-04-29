Mobilya Cilacısı (Püskürtme İle) (Ağaç) Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?Kızılay çocukların yüzünü güldürdü: İkram paketi dağıtıldıTam kapanmada nereler açık, nereler kapalı? İşte kısıtlamaya saatler kala açık yerlerin listesi!Antalya'da cadde ve sokaklar yenileniyorMobil Yazılım Geliştirme Uzmanı Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?102510265 | 2021 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)İzmir'de tam kapanmada hizmetler aksamayacakHindistan’da koronavirüs kabusu! Son 24 saatte 379 bin 257 vaka tespit edildiTam kapanmaya saatler kala vatandaşlar pazara koştuKarabük’te hayvan hırsızlığı! Küçükbaş hayvan ve yem çaldı
İstanbul17 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Akaryakıt istasyonunda meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı

Akaryakıt istasyonunda meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı

Samsun'da bir akaryakıt istasyonunda Mehmet Ali Aysan'ın kullandığı otomobilin çarptığı pompacı ile akaryakıt alan bir kişi yaralandı.

Akaryakıt istasyonunda meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bulunan Asal Akaryakıt İstasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ali Aysan idaresindeki 34 DLC 262 plakalı otomobil akaryakıt istasyonuna girince direksiyon hakimiyetini kaybederek yakıt almak için bekleyen yaya Hüseyin Güngör ile pompacı Dursun Kıl'a çarptı. Kazada yaralanan Hüseyin Güngör ile Dursun Kıl, 112 ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT