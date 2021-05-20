Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'nin 31486. sayısında yer alan kararda, tavan fiyat uygulaması sona ermesiyle akaryakıta zam geldiği ifade edildi. ÖTV zammı sonucunda akaryakıt fiyatlarının güncel hali merak edilirken vatandaşların arama motorlarında baktığı Akaryakıta zam mı geldi? Ne kadar zam geldi? | Akaryakıt zammı ne zaman başlayacak? sorularının cevabı haberimizde...

AKARYAKITA ZAM MI GELDİ? NE KADAR ZAM GELDİ?

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, akaryakıt üzerinden alınan özel tüketim vergi oranları yeniden belirlendi. EPGİS'ten yapılan açıklamada, tavan fiyat uygulamasının kalkmasıyla, benzine 55, motorine 67, LPG'ye de 35 kuruşluk artış gerçekleşti. Bu artışların pompa fiytalarına yansıyacağı ifade edildi.

BENZİN ZAMMI: 55 kuruş

MOTRİN ZAMMI: 67 kuruş

LPG ZAMMI: 35 kuruş

AKARYAKIT ZAMMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Akaryakıta uygulanan zamların bugün yayımlanan Resmi Gazete ile yürürlüğe girmesi sonucunda, bugünden itibaren yapılacak akaryakıt alışverişlerinde zamlı tarifenin kullanılması bekleniyor. Yani zam, 20 Mayıs 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak.

95 oktan kurşunsuz benzinin litre fiyatı üzerinden alınan vergi oranı 1 lira 33 kuruş olacak.

98 oktan kurşunsuz benzininin özel tüketim vergisi ise litre başına 1 lira 58 kuruş olarak açıklandı.

Motorinin litresinden alınacak ÖTV ise 1 lira 29 kuruş olurken, LPG'ninki ise 81 kuruş olarak belirlendi.