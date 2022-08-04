Akaryakıtta çifte indirim! Petrol dibi gördü, beklenen fırsat geldi!

Petrol fiyatları 6 ayın en düşük seviyelerini görürken vatandaşlar güncel akaryakıt fiyatlarını araştırmaya başladı. Benzin litre fiyatına 1,05, motorin litresine ise 75 kuruş indirim gelmesi bekleniyor.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Akaryakıtta çifte indirim! Petrol dibi gördü, beklenen fırsat geldi!

Petrol fiyatları, dünya genelinde inişli çıkışlı grafiğini sürdürüyor. Dün 102,41 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 96,78 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.28 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,23 düşüşle 96,55 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 90,50 dolardan alıcı buldu. Böylece Brent petrolün varil fiyatı, son 6 ayın en düşük seviyelerine geriledi.

Akaryakıtta çifte indirim! Petrol dibi gördü, beklenen fırsat geldi!

BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM BEKLENİYOR

Akaryakıtta ise 26 Temmuz Salı günü motorin fiyatlarına 92 kuruş indirimin ardından 27 Temmuz'da benzin fiyatlarına 50 kuruşluk indirim yapılmıştı. 30 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere otogazın (LPG) litre fiyatına 30 kuruş zam gelmişti.

Brent petrol piyasasında gözlemlenen düşüşün ardından LPG, motorin ve benzin fiyatlarında indirim beklentisi oluşmuştu. Sektör kaynaklarından elde edilen bilgiye göre benzine 1,05 TL, motorine 75 kuruş indirim gelmesi bekleniyor.

Akaryakıtta çifte indirim! Petrol dibi gördü, beklenen fırsat geldi!

İŞTE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (4 AĞUSTOS PERŞEMBE)

İSTANBUL

Benzin fiyatı: 22,24 TL
Motorin fiyatı: 24,47 TL
LPG (Otogaz) fiyatı: 11,35 TL

ANKARA

Benzin fiyatı: 22,36 TL
Motorin fiyatı: 24,59 TL
LPG (Otogaz) fiyatı: 11,37 TL

Akaryakıtta çifte indirim! Petrol dibi gördü, beklenen fırsat geldi!​​​​​​​

İZMİR

Benzin fiyatı: 22,38 TL
Motorin fiyatı: 24,60TL
LPG (Otogaz) fiyatı: 11,04 TL

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