Akaryakıtta korkutan zam iddiası! Gerçekleşirse fiyat 40 lirayı aşacak

Petrol fiyatlarının 86 dolara yükselmesi ve dolar kurunun 27 lira üzerinde sabitlenmesinin ardından akaryakıta kallavi bir zam geleceği iddia edildi. Bu hafta benzine 3, motorine 4 lira birden zam geleceği öne sürülürken, konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Eğer zam gerçekleşirse benzinin fiyatı 39 lirayı, motorinin fiyatı ise 40 lirayı aşacak.

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Akaryakıtta korkutan zam iddiası! Gerçekleşirse fiyat 40 lirayı aşacak

Son dönemde üst üste gelen zamlarla akaryakıt fiyatları hızlı yükseldi. Seçim öncesi 19 lira seviyelerinde bulunan fiyatlar 36 liraya kadar yükselirken, şimdi de benzine 3, motorine 4 lira zam geleceği iddia edildi.

SOSYAL MEDYADA DA GÜNDEM OLDU

Brent petrolün 86 dolar yükselerek son 4 ayın zirvesine çıkması ve dolar kurunun 27 lira üzerinde sabitlenmesi sonrası akaryakıtta yeni zam konuşulmaya başlandı. Konu sosyal medyada da gündem olurken, birçok kullanıcı "Bu hafta benzine 3, motorine ise 4 TL zam geliyor" paylaşımları yaptı. Ancak bu konuda sektör kaynaklarından resmi bir açıklama gelmedi.

ZAM GELİRSE FİYATLAR NE KADAR OLACAK?

Eğer zam gerçekleşirse İstanbul'da benzinin litresi 39 lirayı, motorinin litresi ise 40 lirayı aşacak.

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