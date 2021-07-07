Akbank'tan 6 Temmuz Salı gününden beri yaşanan erişim sorununa ilişkin yeni bir açıklama geldi. Bu kapsamda Akbank ATM çalışıyor mu? | Akbank ATM'den para çekiliyor mu? aorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

AKBANK ATM ÇALIŞIYOR MU?

Akbank ATM'lerin hizmet vermeye başladığını duyurdu.

Akbank, dün başlayan ve bankanın ana bilgisayarındaki teknik sorundan kaynaklanan kesintilerin sürdüğünü duyurmuştu.

Bankadan yapılan yeni açıklamada, ATM'lerin hizmet vermeye başladığı açıklandı.

AKBANK ATM'DEN PARA ÇEKİLİYOR MU?

Akbank, dün başlayan ve bankanın ana bilgisayarındaki teknik sorundan kaynaklanan kesintilerin sürdüğünü duyurmuştu.

Bankadan yapılan yeni açıklamada, ATM'lerin hizmet vermeye başladığı açıklandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"ATM'lerimiz yeniden hizmet vermeye başladı. Kartlı işlemlerinizi, tüm ATM'lerimizden ve üye iş yerlerinden gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca 12.07.2021 tarihine kadar tüm diğer banka ATM'lerinden Akbank Kart'ınızla yapacağınız para çekme ve yatırma, kredi kartı borç ödeme ve görüntüleme işlemlerinden diğer bankalar tarafından alınan ücretler iade edilecektir. Diğer kanallarımız kullanıma açıldıkça konu ile ilgili sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz"

Akbank'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada bankanın hizmet kesintileri konusuna da değinildi.

Akbank'tan yapılan açıklamada 12 Temmuz'a kadar tüm diğer banka ATM'lerinden Akbank Kart'ı ile yapılacak para çekme, yatırma, kredi kartı borç ödeme ve görüntüleme işlemlerinden diğer bankalar tarafından alınan ücretlerin iade edileceği belirtildi.

Akbank'tan yapılan bir diğer açıklama:

NE OLMUŞTU?

6 Temmuz Salı günü Türkiye'de milyonlarca müşterisi bulunan Akbank'ın internet bankacılığı uygulamasının yanı sıra internet sitesi ve ATM'lerinde sistemsel sorunlar meydana geldi. Vatandaşlar ATM'lerde işlem yapamadı, banka kartları çalışmazken bireysel müşterilerin yanı sıra kredi kartı pos cihazlarının da çalışmaması ticari hayatı sekteye uğrattı.

Konuya ilişkin Akbank'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada," Sistemlerimizde yavaşlama ve kesintiler yaşanmaktadır. İlgili birimlerimiz konuyla ilgili çalışmaktadır. Müşterilerimizin gösterdiği anlayış için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan bu paylaşımın altına yapılan yorumlar olay oldu. Çok sayıda vatandaş yetkilere sitem etti.

Akbank müşterileri işlemlerini gerçekleştiremediklerini söyleyerek duruma isyan ederken, Akbank'tan açıklama geldi. Akbank tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı: “06.07.2021 tarihinde başlayan ve bankamız ana bilgisayarındaki teknik sorundan kaynaklanan kesintiler sürmektedir. Müşterilerimize hizmet verdiğimiz tüm kanallarımız bu sorundan etkilenmektedir. İlgili birimlerimiz ve teknoloji iş ortaklarımız çözüm için çalışmalarına devam etmektedir.

Durumun siber saldırıdan kaynaklandığına dair internet ve sosyal medyada yapılan paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Bankamız ve müşterilerimizin bilgi ve kayıtlarına ilişkin herhangi bir güvenlik problemi bulunmamaktadır, sorunun giderilmesini takiben işlemlerimiz devam edecektir.

Müşterilerimiz, bu süreçte yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için aldığımız önlemlere Akbank.com'dan ulaşılabilirler.

Bu süre zarfında hizmetlerimizde yaşanan aksaklıklar için özür diliyoruz.”

Dün Akbank’ın internet sitesinde yer alan açıklamada ise kredi kartı ödemelerinin bir gün ötelendiği belirtildi. Yapılan açıklamalarda "Ödenemeyen kredi, fatura ve çek borçlarına faiz eklenecek mi?" sorusuna da yanıt geldi. Müşteriler detaylı bilgi edinmek için Akbank.com'a yönlendirildi. Yaşanan sorunla ilgili alınanlar önlemler şöyle sıralandı:

“06.07.2021 tarihinde başlayan ve devam eden bankamız ana bilgisayarındaki teknik sorundan kaynaklanan kesintiler ile ilgili olarak;

* Ekstre ödemesi 06.07.2021 tarihinde olan kredi kartları müşterilerimizin son ödeme tarihi bankamız tarafından bir gün ötelenmiştir.

* Kredi vadesi veya taksit tarihi 06.07.2021 olan ticari krediler ve tüketici kredileri için o gün faiz işletilmeyecektir/işleyen faiz geri ödenecektir.

* Müşterilerimize ekstre, kredi ve taksit ödemeleriyle ilgili herhangi bir gecikme faizi yansıtılmayacaktır.

* Müşterilerimizin ekstre ötelemeleri, kredi vadesi ve taksit ödemeleriyle ilgili ek bir işlem yapmasına gerek bulunmamaktadır.

Gelişmelere paralel olarak ilave önlemler alınacaktır.”

Milyonlarca insanın sistemlerinde yaşanan sorun nedeniyle mağduriyete uğradığı Akbank'ın hacklendiği iddiaları konuşulurken ünlü hacker grubu Anonymous bu konuya ilişkin açıklama yaptı. Hacker grubunun Türkiye hesabından yapılan açıklamada, Akbank'a saldırılmadığı ifade edilirken çarpıcı cümleler de yer verildi.

Açıklamada," Akbank'a saldırmadık. Ancak birçok kez saldırıya uğradıklarını biliyoruz. Bunu da gizleyemeyeceklerini düşünüyoruz. Akbank'a biz saldırmadık. Ancak birçok kez hacklendiklerini biliyoruz. Bu sefer iyi araştırırlarsa saldırı yaptığını bulabilirler. " denildi.

Akbank'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, " Hizmetlerimizdeki kesintileri gidermek için yoğun çalışmalarını teknolojik iş ortaklarımızı beraber aralıksız sürdürüyoruz. Sistemlerimizi önümüzdeki saatlerde kademeli olarak devreye almayı hedefliyoruz. Gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Süreçten etkilenen başta müşterilerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımızdan özür dileriz" ifadelerine yer verildi.