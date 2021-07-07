Akbank müşterileri mağdur, Tepkiler milyonlara ulaştı! Peki ödenemeyen kredi, fatura ve çek borçlarına faiz eklenecek mi?

Teknoloji kullanımı ve dijital bankacılık alanında Türkiye'nin öncü bankalarından Akbank, sistem krizi ile karşı karşıya kaldı. Sistemlere ulaşamayan kullanıcılar, işlemlerini gerçekleştiremedi. Dün başlayan sorunun bugün de devam etmesi üzerine şikayetler milyonlara ulaştı. Akbank müşterileri internet şubesi, mobil şubesi ve kredi kartı pos cihazlarını kullanamıyor. İşlemler gerçekleştirilemeyince akıllara "Ödenemeyen kredi, fatura ve borçlara faiz işler mi?" sorusu geldi.

MÜŞTERİLER HİÇBİR SİSTEME ULAŞAMIYOR

İşlemlerini gerçekleştiremeyen banka müşterileri tepkilerini dile getirirken, Akbank sosyal paylaşım platformu Twitter üzerinde TT oldu. Bankanın hiçbir sistemine ulaşamayan müşterilerin seslerini yükseltmesi ile tepkiler milyonlara ulaştı. Bankanın internet şubesi, mobil şubesi ve kredi kartı pos cihazları çalışmıyor. Öte yandan bazı kullanıcılar ATM'lerden bile para çekemediklerini ifade etti. Bankanın kendi şubeleri arasındaki sistemin de çalışmadığı öğrenildi.

"ZARARIMIZI KİM KARŞILAYACAK?"

Gerçekleşmeyen işlemler nedeniyle zarara uğradıklarını ifade eden Akbank müşterileri, sosyal medyadan “Zararımızı kim karşılayacak?” diye isyan ediyor. Sorunun büyük olması neticesinde akıllara siber saldırı ihtimali geldi. Bu iddiaların sosyal medyada gündem olması üzerine banka tarafından yapılan açıklamada, herhangi bir siber saldırının söz konu olmadığı ifade edildi.

"ÇÖZÜM İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR"

Akbank müşterileri işlemlerini gerçekleştiremediklerini söyleyerek duruma isyan ederken, Akbank'tan açıklama geldi. Akbank tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı: “06.07.2021 tarihinde başlayan ve bankamız ana bilgisayarındaki teknik sorundan kaynaklanan kesintiler sürmektedir. Müşterilerimize hizmet verdiğimiz tüm kanallarımız bu sorundan etkilenmektedir. İlgili birimlerimiz ve teknoloji iş ortaklarımız çözüm için çalışmalarına devam etmektedir.

Durumun siber saldırıdan kaynaklandığına dair internet ve sosyal medyada yapılan paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Bankamız ve müşterilerimizin bilgi ve kayıtlarına ilişkin herhangi bir güvenlik problemi bulunmamaktadır, sorunun giderilmesini takiben işlemlerimiz devam edecektir.

Müşterilerimiz, bu süreçte yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için aldığımız önlemlere Akbank.com'dan ulaşılabilirler.

Bu süre zarfında hizmetlerimizde yaşanan aksaklıklar için özür diliyoruz.”

KREDİ KARTI ÖDEMELERİNE BİR GÜN ÖTELEME

Akbank’ın internet sitesinde yer alan açıklamada ise kredi kartı ödemelerinin bir gün ötelendiği belirtildi.Yapılan açıklamalarda "Ödenemeyen kredi, fatura ve çek borçlarına faiz eklenecek mi?" sorusuna da yanıt geldi. Müşteriler detaylı bilgi edinmek için Akbank.com'a yönlendirildi. Yaşanan sorunla ilgili alınanlar önlemler şöyle sıralandı:

“06.07.2021 tarihinde başlayan ve devam eden bankamız ana bilgisayarındaki teknik sorundan kaynaklanan kesintiler ile ilgili olarak;

* Ekstre ödemesi 06.07.2021 tarihinde olan kredi kartları müşterilerimizin son ödeme tarihi bankamız tarafından bir gün ötelenmiştir.

* Kredi vadesi veya taksit tarihi 06.07.2021 olan ticari krediler ve tüketici kredileri için o gün faiz işletilmeyecektir/işleyen faiz geri ödenecektir.

* Müşterilerimize ekstre, kredi ve taksit ödemeleriyle ilgili herhangi bir gecikme faizi yansıtılmayacaktır.

* Müşterilerimizin ekstre ötelemeleri, kredi vadesi ve taksit ödemeleriyle ilgili ek bir işlem yapmasına gerek bulunmamaktadır.

Gelişmelere paralel olarak ilave önlemler alınacaktır.”

"HİÇBİR GÜVENLİK SORUNUMUZ BULUNMUYOR"

Sosyal paylaşım sitelerinden de konuyla ilgili duyurular yapıldı. Öte yandan Akbank’ın sosyal medya hesaplarından dün paylaşılan mesajda “Bugün bankamız sistemlerinde yaşanan yavaşlama ve kesintilerin siber saldırı nedeniyle olduğuna dair kamuoyuna yansıyan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bankamızda hiçbir güvenlik sorunu bulunmamaktadır. Problemin giderilmesi için ilgili birimlerimiz çalışmaktadır.” denilmişti.