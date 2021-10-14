Akçakoca ne demek, TDK'ya göre Akçakoca kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Akçakoca ne demek? Akçakoca TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Akçakoca kelimesi. Peki Akçakoca ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Akçakoca nedir, Akçakoca kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AKÇAKOCA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Akçakoca kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre Akçakoca kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Düzce iline bağlı ilçelerden biri

