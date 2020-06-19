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Akdenizde 4,7 büyüklüğünde deprem

AFAD verilerine göre Akdeniz açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre Akdeniz açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem saat 10.43'te yerin 6.43 kilometre altında kayıt edildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre Akdeniz'de Girit Adası açıklarında 5.0 büyüklüğünde yerin 54.4 kilometre altında meydana geldi.

 

 

 

 

Tayfun Altuntaş
Editör


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