Akdenizde 4,7 büyüklüğünde deprem
AFAD verilerine göre Akdeniz açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD verilerine göre Akdeniz açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem saat 10.43'te yerin 6.43 kilometre altında kayıt edildi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre Akdeniz'de Girit Adası açıklarında 5.0 büyüklüğünde yerin 54.4 kilometre altında meydana geldi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 19, 2020
Büyüklük : 4.7 (Mw)
Yer : Akdeniz,
Tarih-Saat : 19.06.2020, 10:43:18 TSİ
Enlem : 34.2320 N
Boylam : 25.4656 E
Derinlik : 6.43 km
Detay : https://t.co/fOGiX6Jwtk@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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