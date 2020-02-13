Akdeniz'de deprem meydana geldi!
Kandilli Rasathanesi, saat 19.21'de Yunanistan'ın Karpathos adası açıklarında 3.9 şiddetinde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. AFAD, depremin şiddetini 4.1 olarak duyurdu.
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada Akdeniz'de meydana gelen depremin derinliği 3.9 olarak açıklandı. Yunanista'ın Karpathos adası açıklarında meydana gelen deprem 14.2 km. derinlikte gerçekleşti.
AFAD ise depremin şiddetini 4.1 olarak duyurdu.
Ayrıntılar geliyor...
Kandilli Rasathanesi'nin paylaşımı:
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) February 13, 2020
AKDENIZ https://t.co/KI2YMS0dvH
13.02.2020, 19:21:01 TSİ
Büyüklük: 3.9
Derinlik: 14.2 km#Kandilli
AFAD'ın paylaşımı:
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 13, 2020
Büyüklük : 4.1 (Mw)
Yer : Akdeniz, 82.41 km.Dodecanese (Yunanistan), 201.57 km. Marmaris (Mugla)
Tarih-Saat : 13.02.2020, 19:20:55 TSİ
Enlem : 34.7620 N
Boylam : 27.6090 E
Derinlik : 11.40 km
Detay : https://t.co/Az3TO0jmI0@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
SON DEPREMLER NELER?
Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
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