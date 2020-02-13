Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada Akdeniz'de meydana gelen depremin derinliği 3.9 olarak açıklandı. Yunanista'ın Karpathos adası açıklarında meydana gelen deprem 14.2 km. derinlikte gerçekleşti.

AFAD ise depremin şiddetini 4.1 olarak duyurdu.

Ayrıntılar geliyor...

Kandilli Rasathanesi'nin paylaşımı:

AFAD'ın paylaşımı:

SON DEPREMLER NELER?

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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