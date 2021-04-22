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Akdeniz'de tekne kazası! 100'ün üzerinde göçmen öldü

Uluslararası Göç Örgütü'nden yapılan açıklamada Akdeniz'deki tekne kazasında en az 100 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiği belirtildi.

Akdeniz'de tekne kazası! 100'ün üzerinde göçmen öldü

Uluslararası Göç Örgütü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Orta Akdeniz'de gerçekleşen deniz kazasında en az 100 kişinin öldüğüne dair raporlar olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bu son trajediden dolayı üzüntü duyuyoruz ve devletlere Akdeniz'de arama kurtarma gemilerini yeniden konuşlandırma çağrımızı yineliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Akdeniz’de arama-kurtarma çalışmalarına katılan Fransız sivil toplum kuruluşu SOS Akdeniz’den yapılan açıklamada da "Bugün saatler süren aramanın ardından en büyük korkumuz gerçek oldu. Ocean Viking mürettebatı, Trablus’un kuzeydoğusundaki bir lastik botun enkazına tanık olmak zorunda kaldı. Söz konusu botun 130 kişi taşıdığı ve zor durumda olduğu çarşamba sabahı rapor edilmişti." ifadeleri kullanıldı.

SOS Akdeniz'e ait Ocean Viking gemisinin olay yerine ulaşmasının ardından olay yerinde en az 10 ceset tespit ettiği ve hayatta kalan kimseye rastlanmadığı bilgisi de paylaşıldı.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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