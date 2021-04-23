Akhisarspor - Altay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? TFF 1.lig'in 32.haftasında Akhisarspor ile Altay karşı karşıya gelecek. Peki Akhisarspor - Altay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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TFF 1.Ligin bitimine sayılı haftalar kala heyecan artıyor. Şampiyonluk yarışı ve ligde kalma savaşı sürerken heyecan 32.hafta maçlarıyla devam edecek. Bu kapsamda Akhisarspor ile Altay'ı ağırlayacak. AKHİSARSPOR- ALTAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? Akhisarspor - Altay maçı 25 Nisan Pazar günü oynanacak. Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak. Mücadele Bein Sports Max 2 kanalından şifreli, dönüşümlü yayınla şifresiz olarak TRT Spor'dan yayınlanacak. Mücadelenin hakemleri TFF'den duyurulduğunda haberimize eklenecektir. Tayfun Altuntaş Editör akhisarspor