Akhisarspor - Altay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
TFF 1.lig'in 32.haftasında Akhisarspor ile Altay karşı karşıya gelecek. Peki Akhisarspor - Altay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
TFF 1.Ligin bitimine sayılı haftalar kala heyecan artıyor. Şampiyonluk yarışı ve ligde kalma savaşı sürerken heyecan 32.hafta maçlarıyla devam edecek. Bu kapsamda Akhisarspor ile Altay'ı ağırlayacak.
AKHİSARSPOR- ALTAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Akhisarspor - Altay maçı 25 Nisan Pazar günü oynanacak. Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak. Mücadele Bein Sports Max 2 kanalından şifreli, dönüşümlü yayınla şifresiz olarak TRT Spor'dan yayınlanacak.
Mücadelenin hakemleri TFF'den duyurulduğunda haberimize eklenecektir.