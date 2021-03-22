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Akhisarspor - Ankara Keçiörengücü Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 TFF 1. Lig 27. hafta maçında Akhisarspor, Ankara Keçiörengücü ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Akhisarspor - Ankara Keçiörengücü Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 27. hafta maçında Akhisarspor, Ankara Keçiörengücü ile mücadele etti. Karşılaşma 1-2 sona erdi. Akhisarspor ve Ankara Keçiörengücü karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 1. Lig'da 27. hafta maçında Akhisarspor sahasında Ankara Keçiörengücü ile 21.03.2021 16:00'da karşı karşıya geldi. Spor Toto Akhisar Stadyumu - Manisa - Akhisar stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Akhisarspor - Ankara Keçiörengücü Maç Sonucu ne oldu?

Akhisarspor, Ankara Keçiörengücü Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Akhisarspor Ankara Keçiörengücü Maçının Özeti için Tıklayın

Akhisarspor Ankara Keçiörengücü Maçının Künyesi

STADYUM BİLGİSİ

Spor Toto Akhisar Stadyumu - Manisa - Akhisar

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇININ TARİHİ VE SAATİ

21.03.2021 16:00

Akhisarspor Ankara Keçiörengücü Maçının Hakemleri

Emre Malok(hakem), Mehmet Kapluhan(1. Yardımcı Hakem), Murat Şener(2. Yardımcı Hakem), Murat Türkoğlu(dördüncü Hakem)

AKHİSARSPORAkhisarspor

Akhisarspor İlk 11

1. Mılan Lukac, 10. Çekdar Orhan, 11. Onurcan Güler, 15. Orhan Taşdelen, 22. Semih Görer, 23. Berat Onur Pınar, 28. Delarge Dzon, 34. Yusuf Cihat Çelik, 74. Doğukan Nelik, 80. Mert Özyıldırım, 99. Nsıma Peter

Yedekler

45. Halil Yeral, 5. Furkan Korkut, 17. Bertuğ Bayar, 24. Paul Fadıala Keıta, 26. İbrahim Sıssoko, 39. Alim Aykut Esgi, 41. Cengiz Demir, 72. İlke Nelik, 82. Recep Kutun, 90. Akwo Tarh Ayuk Taku

Teknik Sorumlu

Mustafa Ati Göksu

Goller

Delarge Dzon,36.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Doğukan Nelik 46.dk

Oyundan Çıkanlar

Mert Özyıldırım 80.dk, Berat Onur Pınar 87.dk, Delarge Dzon 62.dk, Çekdar Orhan 80.dk

Oyuna Girenler

Bertuğ Bayar 80.dk, Furkan Korkut 87.dk, Akwo Tarh Ayuk Taku 62.dk, İbrahim Sıssoko 80.dk

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜAnkara Keçiörengücü

Ankara Keçiörengücü İlk 11

71. Metin Uçar, 2. Mehmet Tayfun Dingil, 44. Mert Kula, 28. Soner Gönül, 16. Ogün Bayrak, 18. Kamal Issah, 25. Uğur Utlu, 88. Ilır Mustafa, 53. Barış Alper Yılmaz, 7. Melik Derin, 90. Emeka Frıday Eze

Yedekler

13. Muhammed Birkan Tetik, 23. Fatih Selimhan Solmaz, 5. Süleyman Olgun, 77. Cem Ekinci, 17. Boubacar Dıalıba Dıabang, 14. İrfan Akgün, 8. Burak Aydın, 55. Edın Hamıdovıc, 33. Haşim Arda Sarman, 22. Bilal Budak

Teknik Sorumlu

Hamdi Yılmaz

Goller

Emeka Frıday Eze,66.dk (f), Emeka Frıday Eze,79.dk (h)

Kartlar

Sarı Kart Ilır Mustafa 30.dk

Oyundan Çıkanlar

Uğur Utlu 73.dk, Melik Derin 46.dk, Ogün Bayrak 80.dk, Kamal Issah 46.dk, Ilır Mustafa 46.dk

Oyuna Girenler

İrfan Akgün 73.dk, Cem Ekinci 46.dk, Fatih Selimhan Solmaz 80.dk, Süleyman Olgun 46.dk, Burak Aydın 46.dk

TFF 1. Lig 27.hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Giresunspor27175542205622
2Samsunspor27149442265116
3Altay27162952295023
4Adana Demirspor27147645244921
5Altınordu2714764033497
6İstanbulspor27145849304719
7Ankara Keçiörengücü27137734184616
8Tuzlaspor2712510363941-3
9Bursaspor27124114541404
10Bandırmaspor27115113433381
11Ümraniyespor2710710323537-3
12Boluspor279513283032-2
13Balıkesirspor277812283929-11
14Adanaspor277713354028-5
15Menemenspor2761011294428-15
16Akhisarspor277416274425-17
17Ankaraspor273717184516-27
18Eskişehirspor271818166211-46

TFF 1. Lig 27.Hafta Fikstür

19.03.2021Altay3-0Menemenspor
20.03.2021İstanbulspor1-2Altınordu
20.03.2021Eskişehirspor1-1Adana Demirspor
20.03.2021Samsunspor0-2Giresunspor
20.03.2021Ümraniyespor1-2Balıkesirspor
21.03.2021Akhisarspor1-2Ankara Keçiörengücü
21.03.2021Adanaspor0-3Bursaspor
21.03.2021Ankaraspor1-2Boluspor
21.03.2021Osmanlıspor FK Boluspor
21.03.2021Bandırmaspor3-2Tuzlaspor
Tayfun Altuntaş
Editör
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