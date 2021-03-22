Akhisarspor - Ankara Keçiörengücü Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 TFF 1. Lig 27. hafta maçında Akhisarspor, Ankara Keçiörengücü ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 1. Lig 27. hafta maçında Akhisarspor, Ankara Keçiörengücü ile mücadele etti. Karşılaşma 1-2 sona erdi. Akhisarspor ve Ankara Keçiörengücü karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 1. Lig'da 27. hafta maçında Akhisarspor sahasında Ankara Keçiörengücü ile 21.03.2021 16:00'da karşı karşıya geldi. Spor Toto Akhisar Stadyumu - Manisa - Akhisar stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Akhisarspor - Ankara Keçiörengücü Maç Sonucu ne oldu?
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Akhisarspor Ankara Keçiörengücü Maçının Özeti için Tıklayın
Akhisarspor Ankara Keçiörengücü Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
Spor Toto Akhisar Stadyumu - Manisa - Akhisar
{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇININ TARİHİ VE SAATİ
21.03.2021 16:00
Akhisarspor Ankara Keçiörengücü Maçının Hakemleri
Emre Malok(hakem), Mehmet Kapluhan(1. Yardımcı Hakem), Murat Şener(2. Yardımcı Hakem), Murat Türkoğlu(dördüncü Hakem)
Akhisarspor İlk 11
1. Mılan Lukac, 10. Çekdar Orhan, 11. Onurcan Güler, 15. Orhan Taşdelen, 22. Semih Görer, 23. Berat Onur Pınar, 28. Delarge Dzon, 34. Yusuf Cihat Çelik, 74. Doğukan Nelik, 80. Mert Özyıldırım, 99. Nsıma Peter
Yedekler
45. Halil Yeral, 5. Furkan Korkut, 17. Bertuğ Bayar, 24. Paul Fadıala Keıta, 26. İbrahim Sıssoko, 39. Alim Aykut Esgi, 41. Cengiz Demir, 72. İlke Nelik, 82. Recep Kutun, 90. Akwo Tarh Ayuk Taku
Teknik Sorumlu
Mustafa Ati Göksu
Goller
Delarge Dzon,36.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Doğukan Nelik 46.dk
Oyundan Çıkanlar
Mert Özyıldırım 80.dk, Berat Onur Pınar 87.dk, Delarge Dzon 62.dk, Çekdar Orhan 80.dk
Oyuna Girenler
Bertuğ Bayar 80.dk, Furkan Korkut 87.dk, Akwo Tarh Ayuk Taku 62.dk, İbrahim Sıssoko 80.dk
Ankara Keçiörengücü İlk 11
71. Metin Uçar, 2. Mehmet Tayfun Dingil, 44. Mert Kula, 28. Soner Gönül, 16. Ogün Bayrak, 18. Kamal Issah, 25. Uğur Utlu, 88. Ilır Mustafa, 53. Barış Alper Yılmaz, 7. Melik Derin, 90. Emeka Frıday Eze
Yedekler
13. Muhammed Birkan Tetik, 23. Fatih Selimhan Solmaz, 5. Süleyman Olgun, 77. Cem Ekinci, 17. Boubacar Dıalıba Dıabang, 14. İrfan Akgün, 8. Burak Aydın, 55. Edın Hamıdovıc, 33. Haşim Arda Sarman, 22. Bilal Budak
Teknik Sorumlu
Hamdi Yılmaz
Goller
Emeka Frıday Eze,66.dk (f), Emeka Frıday Eze,79.dk (h)
Kartlar
Sarı Kart Ilır Mustafa 30.dk
Oyundan Çıkanlar
Uğur Utlu 73.dk, Melik Derin 46.dk, Ogün Bayrak 80.dk, Kamal Issah 46.dk, Ilır Mustafa 46.dk
Oyuna Girenler
İrfan Akgün 73.dk, Cem Ekinci 46.dk, Fatih Selimhan Solmaz 80.dk, Süleyman Olgun 46.dk, Burak Aydın 46.dk
TFF 1. Lig 27.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Giresunspor
|27
|17
|5
|5
|42
|20
|56
|22
|2
|Samsunspor
|27
|14
|9
|4
|42
|26
|51
|16
|3
|Altay
|27
|16
|2
|9
|52
|29
|50
|23
|4
|Adana Demirspor
|27
|14
|7
|6
|45
|24
|49
|21
|5
|Altınordu
|27
|14
|7
|6
|40
|33
|49
|7
|6
|İstanbulspor
|27
|14
|5
|8
|49
|30
|47
|19
|7
|Ankara Keçiörengücü
|27
|13
|7
|7
|34
|18
|46
|16
|8
|Tuzlaspor
|27
|12
|5
|10
|36
|39
|41
|-3
|9
|Bursaspor
|27
|12
|4
|11
|45
|41
|40
|4
|10
|Bandırmaspor
|27
|11
|5
|11
|34
|33
|38
|1
|11
|Ümraniyespor
|27
|10
|7
|10
|32
|35
|37
|-3
|12
|Boluspor
|27
|9
|5
|13
|28
|30
|32
|-2
|13
|Balıkesirspor
|27
|7
|8
|12
|28
|39
|29
|-11
|14
|Adanaspor
|27
|7
|7
|13
|35
|40
|28
|-5
|15
|Menemenspor
|27
|6
|10
|11
|29
|44
|28
|-15
|16
|Akhisarspor
|27
|7
|4
|16
|27
|44
|25
|-17
|17
|Ankaraspor
|27
|3
|7
|17
|18
|45
|16
|-27
|18
|Eskişehirspor
|27
|1
|8
|18
|16
|62
|11
|-46
TFF 1. Lig 27.Hafta Fikstür
|19.03.2021
|Altay
|3-0
|Menemenspor
|20.03.2021
|İstanbulspor
|1-2
|Altınordu
|20.03.2021
|Eskişehirspor
|1-1
|Adana Demirspor
|20.03.2021
|Samsunspor
|0-2
|Giresunspor
|20.03.2021
|Ümraniyespor
|1-2
|Balıkesirspor
|21.03.2021
|Akhisarspor
|1-2
|Ankara Keçiörengücü
|21.03.2021
|Adanaspor
|0-3
|Bursaspor
|21.03.2021
|Ankaraspor
|1-2
|Boluspor
|21.03.2021
|Osmanlıspor FK
|Boluspor
|21.03.2021
|Bandırmaspor
|3-2
|Tuzlaspor