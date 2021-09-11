Akhisarspor –Bucaspor 1928 Maçı Ne Zaman Hangi Kanalda Saat Kaçta?

Akhisarspor – Bucaspor 1928 arasındaki zorlu mücadeleyi izlemek ve canlı takip etmek isteyen futbolseverler maçın hangi gün saat kaçta başlayacağını ve Akhisarspor – Bucaspor 1928 maçını nasıl canlı takip edebileceklerini merak ediyor. Karşılaşma ile ilgili detayları ve her iki takımız puan durumlarını haberimizde sizler için derledik.

Akhisarspor – Bucaspor 1928 Maçı Ne Zaman Saat Kaçta

Akhisarspor – Bucaspor 1928 maçı 13.09.2021 tarihinde saat 19:00 itibari ile başlayacaktır.

Akhisarspor – Bucaspor 1928 Maçı TRT SPOR Canlı Skor Takip

Akhisarspor – Bucaspor 1928 maçının canlı skor takibini aşağıda yer alan link üzerinden takip edebilirsiniz.

TRT SPOR Canlı Skor Takip

Akhisarspor – Bucaspor 1928 Puan Durumu

Ev sahibi Akhisarspor takımı oynadığı 1 karşılaşma sonrasında sahadan 1 galibiyet 0 beraberlik 0 mağlubiyet ile ayrılırken 3 puan topladı ve TFF 2.Lig Beyaz Grupta 6. sırada kendisine yer buldu Rakip Bucaspor 1928 takımı oynadığı 1 karşılaşma sonrasında sahadan 0 galibiyet 1 beraberlik 0 mağlubiyet ile ayrılırken 1 puan topladı ve TFF 2.Lig Beyaz Grupta 9. sırada kendisine yer buldu

Akhisarspor – Bucaspor 1928 Maçının Hakemi

Karşılaşmada (H) SAİT TUZCU düdük çalacak

Akhisarspor – Bucaspor 1928 Attıkları ve Yedikleri Gol Sayıları

Akhisarspor takımı oynadığı 1 maç sonrasında 1 gol atıp kalesinde 0 gol gördü ve 1 averajı bulunuyor Bucaspor 1928 takımı oynadığı 1 maç sonrasında 1 gol atıp kalesinde 1 gol gördü ve 0 averajı bulunuyor