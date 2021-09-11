Akhisarspor –Bucaspor 1928 Maçı Ne Zaman Hangi Kanalda Saat Kaçta?
TFF 2.lig Beyaz Grupta Akhisarspor takımı ile Bucaspor 1928 takımı karşı karşıya geliyor. Bu zorlu mücadeleyi takip etmek isteyen izleyiciler Akhisarspor –Bucaspor 1928 maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta sorularının cevabını arıyor.
Akhisarspor – Bucaspor 1928 arasındaki zorlu mücadeleyi izlemek ve canlı takip etmek isteyen futbolseverler maçın hangi gün saat kaçta başlayacağını ve Akhisarspor – Bucaspor 1928 maçını nasıl canlı takip edebileceklerini merak ediyor. Karşılaşma ile ilgili detayları ve her iki takımız puan durumlarını haberimizde sizler için derledik.
Akhisarspor – Bucaspor 1928 Maçı Ne Zaman Saat Kaçta
Akhisarspor – Bucaspor 1928 maçı 13.09.2021 tarihinde saat 19:00 itibari ile başlayacaktır.
Akhisarspor – Bucaspor 1928 Maçı TRT SPOR Canlı Skor Takip
Akhisarspor – Bucaspor 1928 maçının canlı skor takibini aşağıda yer alan link üzerinden takip edebilirsiniz.
Akhisarspor – Bucaspor 1928 Puan Durumu
Ev sahibi Akhisarspor takımı oynadığı 1 karşılaşma sonrasında sahadan 1 galibiyet 0 beraberlik 0 mağlubiyet ile ayrılırken 3 puan topladı ve TFF 2.Lig Beyaz Grupta 6. sırada kendisine yer buldu Rakip Bucaspor 1928 takımı oynadığı 1 karşılaşma sonrasında sahadan 0 galibiyet 1 beraberlik 0 mağlubiyet ile ayrılırken 1 puan topladı ve TFF 2.Lig Beyaz Grupta 9. sırada kendisine yer buldu
Akhisarspor – Bucaspor 1928 Maçının Hakemi
Karşılaşmada (H) SAİT TUZCU düdük çalacak
Akhisarspor – Bucaspor 1928 Attıkları ve Yedikleri Gol Sayıları
Akhisarspor takımı oynadığı 1 maç sonrasında 1 gol atıp kalesinde 0 gol gördü ve 1 averajı bulunuyor Bucaspor 1928 takımı oynadığı 1 maç sonrasında 1 gol atıp kalesinde 1 gol gördü ve 0 averajı bulunuyor